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Первую игру чемпионата мира по футболу посмотрел каждый второй телезритель страны

Игры сборной традиционно собирают высокие рейтинги
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Первую игру чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии смотрели по телевизору почти 20 млн россиян, или 14,1% жителей страны старше 4 лет в крупных городах (рейтинг передачи). Это данные исследовательской компании Mediascope. Трансляцию матча вел «Первый канал».

Трансляция стала самой популярной передачей в этот день, собрав почти половину (48,3%) телезрителей.

Самым популярным футбольным матчем в истории российского ТВ остается игра между сборными России и Японии на чемпионате мира 2002 г., следует из статьи телекритика Арины Бородиной на сайте оргкомитета текущего чемпионата. Данных до 2002 г. Mediascope для сравнения не предоставляет.

Тогда, в 2002 г., матч смотрел каждый четвертый взрослый житель страны, или 75% зрителей. С тех пор игры национальной сборной на чемпионате мира традиционно собирали очень высокие рейтинги и становились одними из самых популярных передач за весь год. Так, в 2009 г. игру Россия - Германия посмотрели 44,5% телезрителей, на прошлом чемпионате мира в 2014 г. матч Россия - Алжир смотрели 53% телеаудитории.

В первом матче турнира сборная России сыграла с Саудовской Аравией. Российские футболисты уверенно одержали победу со счетом 5:0. Это первая победа сборной России в финальной стадии чемпионата мира после 2002 г. Матч прошел на московском стадионе «Лужники».

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Так, если брать все спортивные события за последние 10 лет, то на футбольные матчи с российской сборной приходится сразу восемь из десяти самых популярных трансляций за этот период. Игра с Саудовской Аравией заняла седьмую строчку в этом рейтинге.

На церемонии открытия ЧМ-2018 выступил британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина. Также приветственные слова произнесли президент России Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино.

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