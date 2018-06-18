Первую игру чемпионата мира по футболу посмотрел каждый второй телезритель страны
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Первую игру чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии смотрели по телевизору почти 20 млн россиян, или 14,1% жителей страны старше 4 лет в крупных городах (рейтинг передачи). Это данные исследовательской компании Mediascope. Трансляцию матча вел «Первый канал».
Трансляция стала самой популярной передачей в этот день, собрав почти половину (48,3%) телезрителей.
Самым популярным футбольным матчем в истории российского ТВ остается игра между сборными России и Японии на чемпионате мира 2002 г., следует из статьи телекритика Арины Бородиной на сайте оргкомитета текущего чемпионата. Данных до 2002 г. Mediascope для сравнения не предоставляет.
Тогда, в 2002 г., матч смотрел каждый четвертый взрослый житель страны, или 75% зрителей. С тех пор игры национальной сборной на чемпионате мира традиционно собирали очень высокие рейтинги и становились одними из самых популярных передач за весь год. Так, в 2009 г. игру Россия - Германия посмотрели 44,5% телезрителей, на прошлом чемпионате мира в 2014 г. матч Россия - Алжир смотрели 53% телеаудитории.
В первом матче турнира сборная России сыграла с Саудовской Аравией. Российские футболисты уверенно одержали победу со счетом 5:0. Это первая победа сборной России в финальной стадии чемпионата мира после 2002 г. Матч прошел на московском стадионе «Лужники».
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Так, если брать все спортивные события за последние 10 лет, то на футбольные матчи с российской сборной приходится сразу восемь из десяти самых популярных трансляций за этот период. Игра с Саудовской Аравией заняла седьмую строчку в этом рейтинге.
На церемонии открытия ЧМ-2018 выступил британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина. Также приветственные слова произнесли президент России Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино.