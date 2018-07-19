40 млн интернет-пользователей посмотрели ЧМ-2018 на ресурсах «Первого канала»

Евгений Разумный / Ведомости

«Первый канал» показал в эфире 27 матчей чемпионата мира по футболу, которые хотя бы одну минуту посмотрели 71% жителей России старше 4 лет, или 95 млн человек, сообщила телекомпания со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope. ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля, помимо «Первого канала» его матчи в прямом эфире показали «Россия 1» (входит в ВГТРК) и «Матч-ТВ» (входит в «Газпром-медиа»).

Матч Россия – Хорватия в четвертьфинале турнира, показанный «Первым каналом», стал самой популярной спортивной трансляцией в России за последние 10 лет. Его посмотрели дома по телевизору больше трети населения страны. Но это лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% зрителей смотрели игру вне дома – на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т. д., указывает телеканал.

Кроме того, «Первый канал» показал на своем сайте все 64 матча ЧМ-2018. Онлайн-версии трансляций посмотрели больше 40 млн уникальных интернет-пользователей. Причем больше половины смотрели матчи на смартфонах.

Тот же матч Россия – Хорватия посмотрели на ресурсах «Первого» 4 млн уникальных интернет-пользователей. В результате аудитория сайта телеканала в период проведения турнира выросла более чем в два раза – с 10 млн уникальных пользователей в месяц до 21 млн пользователей.

Также трансляции «Первого канала» можно было смотреть через совместный спецпроект с «Яндексом». Какую часть пользователей «Первому» принес этот спецпроект, компания не раскрывает.

Чем запомнится чемпионат мира–2018