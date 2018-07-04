Матч Россия – Испания вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет

Игра с Испанией стала третьей по популярности спортивной трансляцией в России за последние 20 лет Сергей Мальгавко/ТАСС

Матч сборных России и Испании хотя бы одну минуту посмотрели по телевизору 23,8 млн россиян старше четырех лет, или больше трети жителей крупных городов страны (охват передачи), следует из данных аналитической компании Mediascope. Игру в прямом эфире показывал телеканал «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК), ее смотрели 57,7% зрителей, у которых был включен телевизор (доля передачи).

Это самые высокие рейтинги для игры на ЧМ-2018. Футбольные трансляции игры сборной России на международных чемпионатах традиционно становятся одними из самых рейтинговых передач для телеканалов.

Игра с Испанией стала третьей по популярности спортивной трансляцией в России за последние 20 лет, пишет Mediascope, ее рейтинг – 18,6%. Более высокие рейтинги были только у трансляций игры сборной России против Испании на чемпионате Европы по футболу в 2008 г. и у игры нашей сборной против Японии на чемпионате мира по футболу в 2002 г. (рейтинги 25,1% и 21% соответственно).

Национальная сборная 1 июля обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в одну четвертую финала чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России, он стартовал в середине июня, финал пройдет в середине июля.

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