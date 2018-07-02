Каждый матч сборной России собирает все больше телезрителей

Это самые высокие рейтинги для игры на ЧМ-2018 Ярослав Чингаев для Ведомостей

Игры чемпионата мира по футболу набирают популярность среди телезрителей. Если первую игру сборной России – с Саудовской Аравией смотрел каждый четвертый житель Москвы, то матч сборной России с Испанией – уже 36% москвичей старше четырех лет (охват передачи) или 60% жителей столицы, включивших телевизор (доля передачи), следует из предварительных данных исследовательской компании Mediascope.

Это самые высокие рейтинги для игры на ЧМ-2018. Футбольные трансляции игры сборной России на международных чемпионатах традиционно становятся одними из самых рейтинговых передач для телеканалов.

Россия и Испания играли в одной восьмой финала ЧМ-2018. В прямом эфире матч вечером 1 июля показал телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК). Национальная сборная обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в одну четвертую финала ЧМ.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России, он стартовал в середине июня, финал пройдет в середине июля.

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