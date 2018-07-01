Станислав Черчесов: «Турнир только начинается!»

Журналисты проводили Черчесова аплодисментами - более бурными и продолжительными, чем после победы над Египтом Евгений Разумный / Ведомости

Сборная России победила сборную Испании по пенальти 4:3 и впервые с 1970 г. вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Сборная Испании владела мячом 74% игрового времени, Россия - 26%, испанцы нанесли по воротам россиян 25 ударов, из них 9 - в створ ворот, россияне по воротам испанцев - 6 и 1 соответственно. Но ни одного гола сборная Испании за 120 минут основного и дополнительного времени забить не смогла: единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева залетел на 12-й минуте рикошетом от ноги защитника Сергея Игнашевича. Россия отыгралась на 41-й минуте - гол с пенальти забил Артем Дзюба.

Сборная России на матч с Испанией вышла с пятью защитниками, и это, по словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, была правильная тактика: сыграть вторым номером. «10 лет назад на чемпионате Европы сборная Испании дважды обыграла нас - 3:0 и 4:1, потому что мы ввязались с ними в игру на встречных курсах. Если бы мы выбрали другую тактику, начали играть с ними в открытый футбол, могли бы проиграть», - сказал Черчесов.

Отвечая на вопрос, какие эмоции он испытывает после исторической победы, Черчесов ответил: «Эмоции простые: во время игры эти эмоции выходят, сейчас время готовиться к следующему матчу. Турнир только начинается, надо сохранить эмоции на будущее!»

Сборная России одержала историческую победу

После чего Черчесов подарил именную футболку сборной России перуанскому спортивному журналисту Лоренцо де Чосике, который давно поддерживает Черчесова и сборную России. «Лоренцо, это твоя победа, не моя, - сказал Акинфеев. - Лоренцо - #№ 1! После Акинфеева!»

«Нам бы еще пару таких [журналистов], и мы бы точно стали чемпионами мира. Но и так попробуем, - добавил Черчесов. - Внутренние резервы еще никто не отменял».

Сегодня сборная России потеряла одного игрока основного состава. «Боюсь, что это был последний матч Жиркова - разве что к финалу мы его подготовим, - сказал Черчесов. - Сегодня он вышел с больной ногой».

С пресс-конференции журналисты проводили Черчесова аплодисментами - более бурными и продолжительными, чем после победы над Египтом. «В космосе я уже побывал, так что мне теперь ничего не страшно», - отреагировал Черчесов.

Капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев, сделавший несколько ключевых спасений в матче и отразивший два послематчевых пенальти, на пресс-конференции был предельно краток. На вопрос, что он чувствует после победы и того, что был признан лучшим игроком матча, ответил: «Лучший игрок матча - это команда и болельщики. Конечно, нам хотелось бы играть не так, больше атаковать, но это сборная Испании - ни одна команда не может позволить себе атаковать 40-50 процентов времени». После чего Акинфеев удалился на процедуру допинг-контроля.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро начал свою пресс-конференцию словами: «[После поражения от России] мы чувствуем себя, как вся Испания. Мы приехали сюда с огромными амбициями. Мы знали, что матч будет непростым, что Россия хороша при стандартных ситуациях, может доминировать в воздухе. У нас была возможность и выиграть матч [в основное время], но все закончилось серией пенальти. А это лотерея».

«Но претензий в адрес ни одного игрока я высказать не могу. Они тренировались так, что я думал, что они умрут, - добавил Йерро. - Мы не проиграли ни одной игры в основное время - это факт. Но такова реальность чемпионата мира. Мы страдаем, все в команде, весь испанский народ. Все было нормально, но мы не выиграли».

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