Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России Антон Новодережкин / ТАСС

Сборная России по футболу обыграла сборную Испании в матче 1/8 чемпионата мира по футболу и вышла в 1/4 ЧМ.

Ее соперник определится в матче Хорватия – Дания, который пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. Матч 1/4 ЧМ состоится 7 июля в Сочи.

В основное время сборные России и Испании сыграли со счетом 1:1. Гол в ворота сборной России был забит на 12-й минуте матча – он был засчитан как автогол Сергея Игнашевича. Ответный гол забил нападающий Артем Дзюба на 41-й минуте во время пенальти. Дополнительное время матча также закончилось со счетом 1:1, судья назначил серию пенальти. В серии пенальти первый гол забил испанец Иньеста, ответный гол - Федор Смолов. В серии пенальти сборная России победила со счетом 3:4 и впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

Российская сборная впервые преодолела групповой этап в ходе чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф. Последний раз в плей-офф выходила сборная СССР в 1986 г. на ЧМ в Мексике. На матче присутствовали король Испании, президент FIFA Джанни Инфантино и премьер Дмитрий Медведев с супругой.

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