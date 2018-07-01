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До матча Россия–Испания остался час. Что происходит в Москве

С первых минут за сборную России будут играть Кузяев, Головин, Дзюба
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Сегодня Россия сыграет с Испанией в 1/8 чемпионата мира по футболу. Матч пройдет в 17.00 на стадионе «Лужники». Сборная России впервые преодолевает групповую стадию, до этого в плей-офф в 1986 г. выходила сборная СССР на чемпионате мира в Мексике.

«Ведомости» следят за самыми интересными событиями в городе и вокруг стадиона.

16.06 Сборная Испании также объявила стартовый состав на матч. С первых минут будет играть защитник сборной Серхио Рамос

15.52 Главный тренер Испании Фернандо Йерро и полузащитник российской сборной Денис Черышев

15.48 Пожалуй, один из самых узнаваемых болельщиков этого чемпионата

15.42 Бояре в московском метро

15.33 Сборная России объявила стартовый состав на матч с Испанией. Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА). Защитники: Сергей Игнашевич (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов (Рубин), Юрий Жирков («Зенит»). Полузащитники: Роман Зобнин («Спартак»), Александр Самедов («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА). Нападающий: Артем Дзюба («Зенит»).

15.30 Испания–Россия на Никольской улице

15.25 Тем временем, на самом стадионе

#сказку#сделать#нужно⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Публикация от Rostov-on-Don & Moscow 🇷🇺 (@_daniil__fedchenko)

15.15 Станция метро «Спортивная» прямо сейчас

15.03 Болельщики собираются на матч. До начала осталось меньше двух часов

14.51 У стадиона «Лужники» футбольный фристайл

Оле-оле-оле ⚽

Публикация от Lena Lenochka (@lenochka7615)

14.37 Так приветствуют болельщиков матча Испания - Россия

14.19 Раздевалка сборной России накануне матча.

14.00 До матча Россия - Испания осталось три часа. Фан-зона на Воробьевых горах уже заполнилась болельщиками.

13.35 Полузащитник сборной России Денис Черышев в субботу выразил уверенность, что российская сборная «может переиграть любую команду». В то же время он добавил, что испанская сборная – «одна из лучших команд мира». «Жизнь будет идти дальше. Если забью гол, буду рад, если пройдем дальше – буду счастлив», – приводит его слова «Интерфакс».

13.17 Болельщики собираются на FIFA Fan Fest на Воробьевых горах.

🤞🏻

Публикация от Mary (@marywobear)

12.56 А вот и испанские болельщики!

12.37 Так Никольская улица выглядела в 5 часов утра, пишут в соцсетях.

5 утра Никольская 🙈🙉🙊

Публикация от puma1513 (@puma1513)

12.10 Дирекция ЧМ-2018 разрешила проносить любые зонты (кроме тростей) на матч Испания – Россия в «Лужниках», а также на фестиваль болельщиков FIFA из-за погодных условий. По правилам организации, на стадион и в фан-зону запрещено проносить зонты длиннее 25 см.

12.00 На Никольской улице собираются болельщики, в основном сборной России.

11.40 Стадион «Лужники» за несколько часов до игры.

До матча с Испанией 6 часов! #чм2018⚽️ #россия1

Публикация от Andrey Mescheryakov (@andremesh1705)

11.19 Накануне матча с Испанией сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку. «Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе».

10.55 Болельщики сборной Аргентины на Никольской. Вчера аргентинцы вылетели с чемпионата мира, проиграв Франции со счетом 4:3.

10.39 Никольская улица перед дождем.

Никольская перед дождем.

Публикация от Ира (@prostoika)

10.30 Кстати, провести тренировку сборной России на стадионе «Лужники» не разрешили. «Просили мы, но нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам принимать такие решения. Мы тренировались в "Лужниках" уже, так что [теперь] дали испанцам... Мы тут [в "Лужниках"] уже играли, качество поля чуть-чуть другое. Во всех вещах есть плюсы. Наш плюс в том, что ехать никуда не надо было», – рассказал Черчесов. Сборная тренировалась в Новогорске.

10.25 Испания в трех групповых матчах одержала одну победу, два матча были сыграны вничью. Главный тренер испанцев Фернандо Йерро, назначенный за день до начала ЧМ-2018, рассказал RT, что у испанской сборной «очень четкий план борьбы в матче с Россией». Он добавил, что верит в своих игроков, каждый может развернуть игру в нужном направлении. «Повторюсь, я не хочу гадать, по какому сценарию пойдет игра. Они могут сменить что-то в тактике, я же не могу влезть в мозг Черчесову. Он умный человек — уверен, он готовит что-то, чем удивит меня», – добавил Йерро.

10.15 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заверил, что матч с Уругваем, в котором Россия проиграла со счетом 0:3, не повлиял на уверенность российских футболистов: «Расстроил, но уверенности в себе [сборная] не потеряла». Он добавил, что российские футболисты изучают игру сборной Испании, делают «поправки». В игре важно будет «найти противоядие и искать шансы», добавил Черчесов.

10.07 Форма сборной России на сегодняшнюю игру:

10.05 Королевская испанская футбольная федерация сообщала о планах испанского короля Фелипе VI приехать в Россию для того, чтобы поддержать сборную Испании, передает «Интерфакс».

10.00 Доброе утро! Прогноз погоды на сегодня неутешительный – обещают ветер, дожди, а местами грозу и град. На фото – утро на Никольской.

Комментарии  ()
bogdanov7080
12:35 01.07.2018
Поставил 35000 что проиграют
00
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