Испания. Главный тренер – Фернандо Йерро

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро Manu Fernandez / AP

Вряд ли июнь 2018 г. запомнится президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу как лучший месяц в его карьере. И месяца не прошло, как его избрали на пост президента, а уже разразился первый громкий скандал.

12 июня Рубиалесу позвонил президент Real Madrid Флорентино Перес, который остался без тренера после неожиданного ухода Зинедина Зидана. Флорес предупредил Рубиалеса: через пять минут выйдет официальный пресс-релиз о назначении в Réal Хулена Лопетеги, главного тренера сборной Испании по футболу.

Опешивший Рубиалес попросил отложить оглашение этой новости, но получил отказ, пишет The Guardian. Он бросился звонить Лопетеги, но тот не взял трубку: в этот самый момент тренер рассказывал игрокам о своем назначении в Réal. Первым же рейсом взбешенный Рубиалес вылетел из Москвы в Краснодар, к команде и Лопетеги.

Продление контракта с Лопетеги было одним из первых решений Рубиалеса после избрания президентом футбольной федерации. Неудивительно, что он расценил поступок тренера как предательство. Сначала федерация выпустила на своем сайте новость, что Лопетеги проработает со сборной до конца чемпионата мира. Затем ее удалили и объявили о немедленной отставке Лопетеги.

«Хулен работал феноменально хорошо. Мне абсолютно не в чем упрекнуть его в этой сфере, – цитирует The Guardian Рубиалеса. – Но есть решения, которые мы обязаны принять, исходя из понимания, как нужно себя вести, и этики». Теперь как минимум до конца ЧМ-2018 сборную будет тренировать ее спортивный директор Фернандо Йерро. Он прославился игрой за Real Madrid, за который выступал с 1989 по 2003 г. Три победы в Лиге чемпионов, пятикратный чемпион Испании, четыре суперкубка страны, два межконтинентальных кубка, кубок UEFA… Но ни чемпионом Европы, ни чемпионом мира Йерро не стал – эти вершины покорило уже следующее поколение сборной Испании.

На закате карьеры в 2003 г. Йерро из звездного Real Madrid перешел в катарский Al Rayyan. В интервью газете «Советский спорт» Йерро жаловался, как тяжело быть капитаном у испанцев: «Буквально всем ты нужен, всем надо с тобой что-то обсудить. <…> И вообще, если игрок или тренер хочет поговорить с капитаном, значит, случилось что-то неприятное. Единственное преимущество моего статуса заключалось в том, что именно мне вручали почетный трофей после победы в Кубке или чемпионате. В Испании так уж сложилось, что именно на капитана выплескивается вся критика и недовольство в случае поражений».

То ли дело Англия, продолжал Йерро. Там капитан – «предмет всеобщего обожания». Возможно, именно поэтому, несмотря на щедрость арабских шейхов и победу на Кубке Эмира Катара, в 2004 г. Йерро перешел в Bolton Wanderers, где через год и закончил карьеру.

На вопрос «Советского спорта» в 2004 г., собирается ли он стать тренером, Йерро воскликнул: «Ну уж нет! Это работа для сумасшедших». И через 10 лет передумал: в 2014 г. стал ассистентом главного тренера Real Madrid Карло Анчелотти, а в 2016-2017 гг. работал тренером в клубе Oviedo, который регулярно проваливался в низшие испанские лиги.

В остальное время основным местом дохода Йерро стала должность спортивного директора испанской федерации футбола (2007-2011 гг. и с ноября 2017 г.). Прежние эксперименты с тренерством он объяснял газете Marca так: «Не хотелось терзаться сомнениями, не попробовав [эту работу]». Теперь волей-неволей ему придется узнать, каково руководить командой, на которую надеется вся страна. О назначении ему сообщили меньше чем за сутки.