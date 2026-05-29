Экс-офис Sony Pictures и киносеть Мамута идут на мировые по оставшимся искам

Экс-офис Sony Pictures и киносеть Мамута идут на мировые по оставшимся искамШансы на их утверждение судом высоки, считают юристы
Экс-офис голливудской студии Sony Pictures в России (ООО «Контент-клуб») и киносеть «Синема парк» (входит в объединенную киносеть «Синема парк» и «Формула кино» бизнесмена Александра Мамута) подали в Суд по интеллектуальным правам заявления об утверждении мировых соглашений по трем оставшимся искам в серии судебных разбирательств. Это следует из картотеки арбитражных дел. В «Контент-клубе» и BGP Litigation, юристы которой представляют эту компанию в суде, от комментариев отказались. «Ведомости» запросили комментарий у гендиректора объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексея Васясина.
Ранее Суд по интеллектуальным правам принял к производству кассационные жалобы «Контент-клуба» по всем трем указанным искам. В феврале 2026 г. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с «Синема парка» 179,5 млн руб. основного долга в пользу «Контент-клуба», но в остальной части иска – 292,1 млн руб. – истцу суд отказал. Тот же суд оставил в силе решения по двум искам структур «Синема парка» к «Контент-клубу», согласно которым экс-офис Sony Pictures должен был в совокупности выплатить киносети 782 млн руб.
В мае Девятый арбитражный апелляционный суд уже утвердил первое мировое соглашение между ООО «Контент-клуб» и структурой киносети «Синема парк» – ООО «Райзинг стар медиа». Истцом в рамках этого иска выступал «Контент-клуб». В декабре 2025 г. Арбитражный суд г. Москвы постановил взыскать в его пользу 126 млн руб. с учетом суммы задолженности и неустойки. В рамках мирового соглашения «Контент-клуб» отказался от требований о взыскании указанной суммы. Девятый арбитражный апелляционный суд также отменил решение суда первой инстанции и прекратил производство по этому делу.
Иски «Контент-клуба» были связаны с тем, что «Синема парк» весной 2022 г. перестал перечислять ему выплаты за уже вышедшие к тому моменту в России фильмы Sony Pictures – «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится». А поводом для исков «Синема парка» стала претензия об упущенной выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для показа.
Стороны судебных споров
В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». В суде представители «Контент-клуба» говорили о том, что конечными бенефициарами этой компании выступают «два гражданина России – Антон Сиренко и Светлана Железняк». Выручка этого ООО по РСБУ в 2025 г. – 36,7 млн руб., а чистая прибыль – 195,6 млн руб.
С учетом того, что заявления о заключении мирового соглашения подали обе стороны процесса, вероятность их утверждения судом крайне высока, считает адвокат юридической фирмы «ЮСТ» Михаил Чугунов. Повышает шансы и то, что в серии судебных разбирательств уже есть прецедент утверждения такого соглашения, продолжает руководитель практики разрешения споров юридической компании «АНВИ консалтинг» Ксения Абюханова. При этом суд обязан будет проверить, не противоречит ли такое соглашение закону, не нарушает ли оно права и интересы третьих лиц, а также является ли оно экономически исполнимым, добавляет она.
В целом судебная практика в рамках этой серии споров сложилась весьма неоднозначная, считает управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. С одной стороны, если подходить к делу с чисто формальных позиций, оснований для взыскания убытков с экс-офиса Sony Pictures не было, поскольку ответчик не может отвечать за действия контролировавшего его иностранного лица, поясняет он. С ноября 2022 г. компания «Контент-клуб» перешла под контроль российского менеджмента, писали ранее «Ведомости». Тем более в ситуации, когда в спорный период у нее в принципе не было прав от мейджора на новые фильмы, добавляет Галанцев.
Но решения судов сознательно игнорируют принцип, в силу которого организация не должна нести ответственность за действия учредителя, в этом случае – бывшего, продолжает Галанцев. В результате сформировался важный судебный прецедент, поясняет Галанцев.
«Если российская компания контролировалась иностранным правообладателем и находилась в цепочке передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, то с нее также могут быть взысканы убытки, причиненные его недобросовестным поведением», – резюмирует он.