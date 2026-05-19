Экс-офис Sony Pictures и структура «Синема парк» заключили мировое соглашение«Контент-клуб» отказался от взыскания с киносети Александра Мамута 126 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил первое мировое соглашение в серии судебных разбирательств между экс-офисом голливудской студии Sony Pictures в России (ООО «Контент-клуб») и структурой киносети «Синема парк» – ООО «Райзинг стар медиа». Это следует из постановления, размещенного в картотеке арбитражных дел. В «Контент-клубе» и BGP Litigation, юристы которой представляют эту компанию в суде, от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос гендиректору объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» (является крупнейшей в России) Алексею Васясину.
Истцом в рамках иска, по которому утверждено мировое соглашение, выступал «Контент-клуб». В декабре 2025 г. Арбитражный суд г. Москвы постановил взыскать в его пользу 126 млн руб. с учетом суммы задолженности и неустойки. В рамках мирового соглашения «Контент-клуб» отказался от требований о взыскании указанной суммы, следует из картотеки арбитража. Девятый арбитражный апелляционный суд также отменил решение суда первой инстанции и прекратил производство по этому делу.
Но другие судебные разбирательства компаний продолжаются. Суд по интеллектуальным правам принял к производству кассационные жалобы «Контент-клуба» по трем искам, связанных с «Синема парком». В феврале 2026 г. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с «Синема парка» 179,5 млн руб. основного долга в пользу «Контент-клуба», но в остальной части иска – 292,1 млн руб. истцу суд отказал. Тот же суд оставил в силе решения по двум искам структур «Синема парка» к «Контент-клубу», согласно которым экс-офис Sony Pictures должен был в совокупности выплатить киносети 782 млн руб.
Стороны судебных споров
В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». В суде представители «Контент-клуба» говорили о том, что конечными бенефициарами этой компании выступают «два гражданина России – Антон Сиренко и Светлана Железняк». Выручка этого ООО по РСБУ в 2025 г. – 36,7 млн руб., а чистая прибыль – 195,6 млн руб.
Весной 2022 г. некоторые российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, писали ранее «Ведомости». В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном за январь–февраль 2022 г., частично – за декабрь 2021 г.
Экс-офис Sony Pictures в России предоставил в начале 2022 г. «Синема парку» лицензии на показ трех фильмов – «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится», отмечал в суде представитель «Контент-клуба». По его словам, по каждому из этих релизов в рамках рамочного лицензионного соглашения между компаниями было заключено более 380 соглашений о публичном показе (СПП), в которых были определены период проката и порядок расчета прокатной платы.
«Синема парк» во исполнение соглашений готовил акты о показе с указанием результатов проката и размера платы для дистрибутора, но в какой-то момент в «Синема парке» решили, что «не должны ее перечислять», также пояснил представитель «Контент-клуба» в суде. Представитель «Синема парка» же отмечал, что «Контент-клуб» не представил «доказательств направления счетов».
Поводом для исков структур «Синема парка» к «Контент-клубу» стала претензия об упущенной киносетью выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, пояснял представитель «Синема парка» в суде.