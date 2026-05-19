Экс-офис Sony Pictures и структура «Синема парк» заключили мировое соглашение

Экс-офис Sony Pictures в России предоставил в начале 2022 г. «Синема парку» лицензии на показ трех фильмов – «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится», отмечал в суде представитель «Контент-клуба». По его словам, по каждому из этих релизов в рамках рамочного лицензионного соглашения между компаниями было заключено более 380 соглашений о публичном показе (СПП), в которых были определены период проката и порядок расчета прокатной платы.