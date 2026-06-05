Жаров рассказал о направлениях оптимизации бизнеса в «Газпром-медиа»В условиях замедления темпов роста рекламного рынка холдинг не планирует увеличивать штат и зарплаты
Холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) «последовательно адаптирует бизнес-модель» к текущим условиям рекламного рынка и общей экономической повестке, рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа его гендиректор Александр Жаров.
В целях оптимизации медиахолдинг, как отметил Жаров, занимается «цифровизацией и автоматизацией внутренних процессов» – от производственных цепочек до административных функций. По его словам, это «позволяет высвобождать ресурсы без потери качества и скорости». Кроме того, ГПМ делает ставку на увеличение контента, «точно попадающего в аудиторию», этого удается достигать за счет проведения исследований, добавил гендиректор холдинга: «Бюджет на производство контента по сравнению с 2025 г. мы не увеличили, но сделали его очень адресным».
При этом сокращения персонала в ГПМ не планируются, рассказал Жаров: «Мы не планируем увеличивать штат, и не намерены значительно повышать заработные платы. Сейчас время, когда нам всем, включая руководителей, необходимо затянуть пояса».
«Мы находимся в довольно жесткой ситуации, но это не кризис», - уверен гендиректор ГПМ. Как ожидает Жаров, сегмент телерекламы в 2026 г. вырастет на 4% в сравнении с 2025 г.
Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2025 г. увеличилась на 6% и составила 173,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. В то же время указанный сегмент показал убыток – 14,8 млрд руб., в сравнении с 2024 г. он сократился на 3%.
Российский рекламный рынок в 2025 г. увеличился на 8,5% к 2024 г. до 981,6 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из оценки Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Но темп его роста в сравнении с предыдущим годом замедлился в 2,8 раза: тогда объем рекламных бюджетов в медиа увеличился на 24% к 2023 г. Видеосегмент, куда включены и бюджеты на ТВ-рекламу, увеличился в 2025 г. чуть выше рынка – на 10% в сравнении с 2024 г. до 312 млрд руб. На ТВ приходится 85–88% этого сегмента, оценили ранее в группе компаний OMD и Media Direction Group.