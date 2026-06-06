Видеоигры в России предлагают развивать как экосистему инвестиций и господдержки

Видеоигры в России предлагают развивать как экосистему инвестиций и господдержкиВ ассоциации РВИ рассчитывают, что к 2035 году российская видеоигровая индустрия может войти в семерку крупнейших в мире
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ; объединяет таких крупных игроков, как Hobby World, «Фогейм», «Бука», CarX, Geeky House, Langame и др.) подготовила финальную версию отраслевой стратегии. Об этом в субботу, 6 июня, в рамках сессии «Игры на стыке медиа» на ПМЭФе рассказал заместитель гендиректора РВИ Александр Бодров. В доработке стратегии (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей») в том числе участвовало Минцифры. На следующей неделе, как уточнил Бодров, стратегия будет направлена в указанное ведомство, а также в Минэкономразвития, Минпромторг и т. д. «Ведомости» направили запрос в данные министерства.
Итогом реализации стратегии к 2030 г. должна стать индустриальная экосистема, которая будет развиваться за счет коммерческих инвестиционных фондов и государственных мер поддержки, указано в документе. А к 2035 г. РВИ рассчитывает на вхождение российской видеоигровой индустрии в семерку крупнейших в мире. По разным оценкам, в 2025 г. видеоигровой рынок в России восстановился после 2022 г. и составил 170–200 млрд руб.
Стратегия РВИ содержит в себе семь основных направлений – формирование регулярного взаимодействия с государством, создание благоприятной инвестиционной среды, развитие технологического потенциала видеоигровой индустрии, развитие экспортного потенциала и образовательных инициатив и т. д.
В частности, в документе предлагается разделение инициатив и мер поддержки по бизнес-профилю участников индустрии – на издателей (вопросы дистрибуции, борьба с пиратством, маркировка и т. д.), разработчиков (производственные процессы, меры поддержки начинающих и устойчивых студий и др.) и инвесторов (возмещение НДФЛ, содействие продаже акций на бирже для привлечения средств с рынка и т. д.) Кроме того, авторы стратегии указывают на необходимость закрепления налоговых льгот и других мер поддержки для представителей индустрии минимум на три-пять лет, то есть один цикл разработки. Также РВИ рассчитывает на создание условий для открытия офисов и подразделений иностранных компаний в России, «приземление» зарубежных операторов онлайн-игр.
В числе других предложений – выработка мер по снижению комиссий эквайринга и платежных шлюзов для игровых транзакций, приоритизация российского магазина приложений RuStore для дистрибуции мобильных проектов, выделение субсидий для софинансирования или компенсаций затрат на локализацию и продвижение видеоигр на зарубежных рынках.
Экономика видеоигр смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, очевидно, что этот рынок для нас интересен, отметил на сессии Бодров. Перспективным кажется и регион MENA, где, по разным оценкам, насчитывается до 60 млн геймеров, добавил директор Школы креативной экономики СПбГУ Данил Толмачев. Для качественной работы за рубежом индустрии необходимы инвестиции, образование, господдержка, помощь в продвижении на международный рынок, резюмировал Бодров.
Одной из ключевых проблем индустрии является и дефицит кадров, продолжил Толмачев. На рынке много начинающих специалистов, но мало тех, кто имеет хороший опыт, пояснил он: «Наша задача – сократить этот разрыв».
У нас в регионе есть программисты, художники, аниматоры, но нет продюсеров и маркетологов, рассказал представитель Фонда развития инноваций Якутии и руководитель видеоигрового издательства «Новая Игра+» Петр Гоголев: «Поэтому необходима образовательная площадка».