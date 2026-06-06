Видеоигры в России предлагают развивать как экосистему инвестиций и господдержки

В частности, в документе предлагается разделение инициатив и мер поддержки по бизнес-профилю участников индустрии – на издателей (вопросы дистрибуции, борьба с пиратством, маркировка и т. д.), разработчиков (производственные процессы, меры поддержки начинающих и устойчивых студий и др.) и инвесторов (возмещение НДФЛ, содействие продаже акций на бирже для привлечения средств с рынка и т. д.) Кроме того, авторы стратегии указывают на необходимость закрепления налоговых льгот и других мер поддержки для представителей индустрии минимум на три-пять лет, то есть один цикл разработки. Также РВИ рассчитывает на создание условий для открытия офисов и подразделений иностранных компаний в России, «приземление» зарубежных операторов онлайн-игр.