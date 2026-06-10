Российские производители подгузников столкнулись с «патентным троллингом»

Речь в письме идет о патенте № 224002, зарегистрированном в России в 2018 г. Там зафиксирована трехслойная конструкция с нетканым промежуточным слоем, рассказал представитель одного из производителей подгузников – ООО «Большой мир». Но, по его словам, она не является уникальным техническим решением, ее часто используют при производстве современных тонких подгузников. Кроме того, патент содержит формулировки, которые могут трактоваться «предельно широко», продолжает собеседник «Ведомостей». Например, в нем указано, что волокна материалов должны иметь «толщину, длину и ориентацию, которые обеспечивают распределение поглощенной жидкости в плоскостном направлении», но конкретные числовые параметры этих характеристик не раскрыты. По его словам, немецкий патентообладатель занялся патентным троллингом и уже активно направляет требования российским поставщикам и торговым сетям о снятии с продажи их продукции.