«История одного детства»: свобода и свет

Жамбалова училась в ГИТИСе у Владимира Мирзоева, ее специальность – «режиссер музыкального театра». От своего учителя она переняла любовь к глубоким философским исследования природы зла, свободы и человеческой хрупкости. В силу выбранной специальности музыкальная драматургия для нее равнозначна авторской, и ее спектакли всегда «собраны» как симфонии. Жамбалова автор десятков работ в Москве и провинции, они не единожды становились лауреатами знаковых театральных фестивалей и премий. Неудивительно, что РАМТ, которым почти пять десятилетий руководит Алексей Бородин, сделал на нее ставку.