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«Ветер»: на всем божьем свете

В прокат вышла постапокалиптическая притча о диком поле и человеке с ружьем
Роман Черкасов
Пигмалион Продакшн
Пигмалион Продакшн

В прокат вышла постапокалиптическая притча о диком поле, море по колено и человеке с ружьем. Соединяя элементы остросюжетного жанра, сказочную условность и религиозные медитации, режиссер Сергей Члиянц создает зрелище неровное, яркое и весьма нетипичное для современного кинематографического ландшафта

Иван Морозов (почти дебютант Даниил Феофанов) и его жена Катя (Серафима Гощанская – «Бар «Один звонок») живут в небольшом поселке на юге России. Окружающий мир, между тем, претерпел какую-то неприятную трансформацию, которую можно описать словом «апокалипсис». Земля оскудела, государство, кажется, перестало существовать, по селам ездят вербовщики, агитируя людей идти на войну (за кого и с кем – непонятно). В море исчезла рыба, в полях – звери, еды нет, денег тоже.

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