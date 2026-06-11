«Ветер»: на всем божьем свете

Иван Морозов (почти дебютант Даниил Феофанов) и его жена Катя (Серафима Гощанская – «Бар «Один звонок») живут в небольшом поселке на юге России. Окружающий мир, между тем, претерпел какую-то неприятную трансформацию, которую можно описать словом «апокалипсис». Земля оскудела, государство, кажется, перестало существовать, по селам ездят вербовщики, агитируя людей идти на войну (за кого и с кем – непонятно). В море исчезла рыба, в полях – звери, еды нет, денег тоже.