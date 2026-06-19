Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 048,33-2,58%RGBI118,15-0,12%CNY Бирж.10,79+0,09%IMOEX2 441,24-1,76%RGBITR782,52-0,08%
Главная / Мнения /

«Пьеса о Штеренбергах»: взгляд сквозь поколения

В музее на Масловке показывают работы уникальной художественной династии
Александр Быковский , арт-журналист

Возможность увидеть искусство в среде, где оно создавалось, – ключевое отличие музейного центра, возникшего в 2025 г. на месте Городка художников на Масловке. Начиная с 1930-х гг. в этой арт-коммуне жили и творили сотни советских художников – от Владимира Татлина и Александра Лабаса до Гелия Коржева и Татьяны Назаренко. С первых дней работы новой институции ее куратор Кирилл Светляков любил подчеркивать, что здесь можно перевести взгляд с картин на пейзаж за окном, чтобы обнаружить знакомые виды, лишь немного подкорректированные ходом времени. Новая выставка музея, приуроченная к его первой годовщине, превращает этот принцип в сценографический прием, вокруг которого строится вся экспозиция.

Проект «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах», задуманный как визуальная пьеса, рассказывает о четырех поколениях художественной династии. Их судьбы прослеживаются на протяжении целого века – с 1920-х гг. до наших дней. Самым эффектным получился большой зал с полноценной театральной декорацией в виде покатой крыши вместо пола. Она отчасти повторяет реальную крышу соседского конструктивистского дома, которая служила обитателям арт-коммуны на Масловке естественным солярием. В 1950-е гг. ее облюбовал Давид Штеренберг-младший. Здесь на протяжении последующих десятилетий он работал, наблюдая за жизнью Масловки с высоты.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь