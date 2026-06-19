«Пьеса о Штеренбергах»: взгляд сквозь поколения

Возможность увидеть искусство в среде, где оно создавалось, – ключевое отличие музейного центра, возникшего в 2025 г. на месте Городка художников на Масловке. Начиная с 1930-х гг. в этой арт-коммуне жили и творили сотни советских художников – от Владимира Татлина и Александра Лабаса до Гелия Коржева и Татьяны Назаренко. С первых дней работы новой институции ее куратор Кирилл Светляков любил подчеркивать, что здесь можно перевести взгляд с картин на пейзаж за окном, чтобы обнаружить знакомые виды, лишь немного подкорректированные ходом времени. Новая выставка музея, приуроченная к его первой годовщине, превращает этот принцип в сценографический прием, вокруг которого строится вся экспозиция.