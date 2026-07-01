Компании поспорили о правах на Леопольда после анонса съемок кино об этом герое

О том, что Welcome Media и белорусский продакшен «Киноцех» займутся производством полнометражного фильма «Леопольд», было объявлено в июне. Это будет игровая кинокартина, где большинство персонажей «воплотят» актеры. В основе экранизации – «рассказы Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационных персонажей», но сюжет будет перенесен в современность. Съемки фильма стартуют осенью 2026 г., его режиссером станет Владислав Богуш («На деревню дедушке»).