Компании поспорили о правах на Леопольда после анонса съемок кино об этом герое

Компании поспорили о правах на Леопольда после анонса съемок кино об этом героеИсход разбирательств будет зависеть от визуального облика персонажей, считают юристы
Американская компания Rubstein Properties направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову из-за использования персонажей Кот Леопольд и Мыши в анонсированном студией фильме. Текст претензии есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность верифицировал представитель Rubstein Properties в России. Представитель Литвинова подтвердил получение этого документа.
О том, что Welcome Media и белорусский продакшен «Киноцех» займутся производством полнометражного фильма «Леопольд», было объявлено в июне. Это будет игровая кинокартина, где большинство персонажей «воплотят» актеры. В основе экранизации – «рассказы Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационных персонажей», но сюжет будет перенесен в современность. Съемки фильма стартуют осенью 2026 г., его режиссером станет Владислав Богуш («На деревню дедушке»).