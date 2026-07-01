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Компании поспорили о правах на Леопольда после анонса съемок кино об этом герое

Исход разбирательств будет зависеть от визуального облика персонажей, считают юристы
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
РИА Новости
РИА Новости

Американская компания Rubstein Properties направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову из-за использования персонажей Кот Леопольд и Мыши в анонсированном студией фильме. Текст претензии есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность верифицировал представитель Rubstein Properties в России. Представитель Литвинова подтвердил получение этого документа.

О том, что Welcome Media и белорусский продакшен «Киноцех» займутся производством полнометражного фильма «Леопольд», было объявлено в июне. Это будет игровая кинокартина, где большинство персонажей «воплотят» актеры. В основе экранизации – «рассказы Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационных персонажей», но сюжет будет перенесен в современность. Съемки фильма стартуют осенью 2026 г., его режиссером станет Владислав Богуш («На деревню дедушке»).

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