Суд решил не возвращать Дмитрию Коробкову контроль над долями в компаниях АДВ

Суд решил не возвращать Дмитрию Коробкову контроль над долями в компаниях АДВНо основатель рекламной группы планирует подать кассационную жалобу
Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник, 30 июня, решил оставить контрольные доли в ключевых юрлицах рекламной группы АДВ структурам, бенефициарами которых являются Кирилл Коробейников и Павел Сидоров. Они получили эти активы в феврале 2023 г. в ходе сделки с основателем АДВ Дмитрием Коробковым. В рамках своего иска Коробков требовал вернуть доли в компаниях ему.
Таким образом, суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы, согласно которому Коробков должен был снова получить контрольные доли в ООО «АДВ», ООО «АДВ лаборатория» (сейчас – ООО «Поинтс лабс»), ООО «Новые маркетинговые технологии», ООО «Смарт филд» (в апреле 2025 г. реорганизовано и присоединено к «Новым маркетинговым технологиям») и ООО «АДВ маркетинг сервисез». Коробкову до февраля 2023 г. принадлежало по 75,27%, в первых четырех юрлицах, а в ООО «АДВ маркетинг сервисез» – 66,24%, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». После совершения сделки было учреждено головное юрлицо АДВ – ООО «Альянс КС». Сидорову в нем принадлежит 46,16%, Коробейникову – 37,13%, а Андрею Клычеву – 16,71%, указано в данных ЕГРЮЛа.
АДВ – одна из крупнейших российских рекламных групп. В 2025 г. она заняла пятое место в рейтинге групп отраслевого издания Sostav.ru по объему медиазакупок. Их биллинг достиг 48,4 млрд руб. без учета НДС. Основная выручка группы, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», аккумулируется на ООО «АДВ бенчмарк» (14 млрд руб., здесь и далее – в 2025 г.), ООО «Адлабс.ру» (7,4 млрд руб.), ООО «Юниверсал медиа уорлдвайд» (3,5 млрд руб.) и ООО «Адвелоп» (2,75 млрд руб.).
Сделка подразумевала полное волеизъявления Коробкова и состояла из пяти нотариально заверенных договоров купли-продажи и соглашения об основных условиях, отметил на заседании представитель текущих владельцев долей в компаниях АДВ (ООО «Пресижн холдинг», ООО «Альянс КС», АО «Арттех» и др.; подконтрольны Коробейникову и Сидорову). Договоры, по его словам, позволяли продать «то, что можно было продать на тот момент» и по ним прошла полная оплата всей суммы сделки – 600,2 млн руб. В соглашении же урегулированы обязательства сторон, которые касаются компаний иностранного контура, пояснил представитель ответчиков: «Стороны договорились, что эти условия будут закреплены в неком ином документе».
Ранее Арбитражный суд г. Москвы полностью отказал Коробкову в признании недействительной сделки по продаже долей в тех же пяти юрлицах АДВ Коробейникову и Сидорову. Это решение устояло в следующих инстанциях, следует из картотеки арбитражных дел. Суд проверил заключенность сделки и удостоверился, что исполнение договора прошло с обеих сторон, резюмировал представитель ответчиков.
В рамках сделки Коробков должен был не только продать доли в пяти российских компаниях, но и выйти из иностранного контура группы – это единый и неделимый предмет сделки, который зафиксирован в соглашении сторон, оппонировал представитель истца в суде. По его словам, после подписания документов истец и покупатели непрерывно находились в переговорах о том, как завершить сделку, но ответчики так и не финализировали ее в этой части, что и стало поводом для подачи иска, резюмировал он. После заседания представитель Коробкова заявил, что истец планирует обжаловать решение.