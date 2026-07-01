Суд решил не возвращать Дмитрию Коробкову контроль над долями в компаниях АДВ

В рамках сделки Коробков должен был не только продать доли в пяти российских компаниях, но и выйти из иностранного контура группы – это единый и неделимый предмет сделки, который зафиксирован в соглашении сторон, оппонировал представитель истца в суде. По его словам, после подписания документов истец и покупатели непрерывно находились в переговорах о том, как завершить сделку, но ответчики так и не финализировали ее в этой части, что и стало поводом для подачи иска, резюмировал он. После заседания представитель Коробкова заявил, что истец планирует обжаловать решение.