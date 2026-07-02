Россияне скупают книги Гомера в преддверии премьеры «Одиссеи» Нолана

В «Читай-городе» в июне продажи изданий увеличились к маю на 97%, т. е. почти в 2 раза, и составили 3500 книг. В «Литресе» спрос вырос на 68% до 1760 шт.: в оценке учитывались поштучные продажи, добавления в личный кабинет по подписке и взятия бесплатно. Конкретно по поэме «Одиссея» данный показатель на книжном сервисе достиг 49%. Данные по продажам в денежном выражении в «Читай-городе» и «Литресе» не предоставили. Приведенные цифры в целом коррелируют и с динамикой количества поисковых запросов в «Яндексе» со словом «Одиссея»: в мае они увеличились на 51% в сравнении с апрелем и достигли 1,2 млн шт., следует из показателей сервиса «Вордстат». Данных за июнь пока нет.