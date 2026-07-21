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Роман «1984» вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в январе – июне

Но первенство в сегменте художественной литературы удерживает японский роман «Если все кошки в мире исчезнут»
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В лидеры экземплярных продаж в книжных магазинах за январь – июнь 2026 г. вернулся роман-антиутопия «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла (настоящее имя – Эрик Артур Блэр), следует из данных крупнейшей в стране книжной сети «Читай-город – Буквоед» (646 магазинов) и Ассоциации книгораспространителей России (АСКР; объединяет около 700 магазинов). В сети «Читай-город – Буквоед» он оказался на третьей позиции среди всех книг и на второй в сегменте художественной литературы с результатом 19 200 экземпляров, рассказал «Ведомостям» ее представитель. И в совокупном рейтинге участников АСКР он второй в категории художественной литературы, отметила президент этой ассоциации Светлана Зорина. Здесь и далее абсолютные цифры она не раскрыла.

В первом полугодии 2025 г. роман «1984» не попал в топ-10 ни у сети «Читай-город – Буквоед» (занимал 13-ю позицию), ни в сегменте художественной литературы в рейтинге АСКР. Не входил он и в десятку самых продаваемых книг Всероссийского книжного рейтинга в 2023–2025 гг. Ранее антиутопия Оруэлла попадала на верхние позиции по продажам книг у дистрибуторов в 2020–2022 гг., писали ранее «Ведомости».

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