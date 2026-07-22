«Ленфильм» возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Минкульта

Дмитрию Давиденко 50 лет. В 1998 г. он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Ростислава Юренева), в 2001 г. – аспирантуру ВГИКа. Давиденко возглавлял департамент кинематографии Минкультуры с июня 2022 г. по октябрь 2025 г. До прихода в министерство он долгое время работал в киноиндустрии: на киностудии «Красная стрела», студии «Рекун» и телеканале «Россия», в продюсерской компании Валерия Тодоровского. Известен по работе в качестве линейного продюсера в таких проектах, как сериалы «Оттепель», «Обитель» и фильм «Географ глобус пропил».