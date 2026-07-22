«Ленфильм» возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Минкульта

«Ленфильм» возглавил экс-руководитель департамента кинематографии МинкультаДмитрий Давиденко будет сегодня представлен коллективу киностудии
Коллективу «Ленфильма» вечером в среду, 22 июля, будет представлен новый гендиректор киностудии – им стал Дмитрий Давиденко, ранее возглавлявший департамент кинематографии Министерства культуры России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с деталями этого назначения.
«Ведомости» направили запрос в правительство Санкт-Петербурга. Давиденко на момент публикации не прокомментировал «Ведомостям» свое назначение.
Дмитрию Давиденко 50 лет. В 1998 г. он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Ростислава Юренева), в 2001 г. – аспирантуру ВГИКа. Давиденко возглавлял департамент кинематографии Минкультуры с июня 2022 г. по октябрь 2025 г. До прихода в министерство он долгое время работал в киноиндустрии: на киностудии «Красная стрела», студии «Рекун» и телеканале «Россия», в продюсерской компании Валерия Тодоровского. Известен по работе в качестве линейного продюсера в таких проектах, как сериалы «Оттепель», «Обитель» и фильм «Географ глобус пропил».
«Ленфильм» – одна из старейших киностудий страны, основанная в 1914 г. С начала 2010-х киностудия пережила череду рокировок руководителей. В 2012 г. «Ленфильм» возглавил кинопродюсер Эдуард Пичугин. В декабре 2019 г. совет директоров этой киностудии принял решение о его отставке. Тогда экс-министр культуры Владимир Мединский заявил о том, что «Ленфильм» находится в «долговой яме» и не может полноценно обслуживать кредит, полученный от ВТБ. В феврале 2020 г. новым гендиректором киностудии стала совладелец петербургского продакшна «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
В сентябре 2020 г. на этой должности ее сменил Федор Щербаков, основатель медиахолдинга 1st Mediainvest. В феврале 2024 г. в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, тогда же совет директоров «Ленфильма» отправил его в отставку. В марте того же года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Щербакова, он находится за пределами России и объявлен в розыск.
В феврале 2024 г. гендиректором «Ленфильма» стал Эдуард Суворов. Но в декабре того же года он был снят с этой должности на фоне сообщений о крупной задолженности киностудии. Суворова на должности гендиректора в том же месяце сменила Надежда Андрющенко, до этого назначения она была директором службы безопасности «Ленфильма».
В начале 2026 г. завершился процесс передачи «Ленфильма» правительству Санкт-Петербурга, до этого единственным владельцем киностудии было Росимущество. По итогам 2025 г. выручка АО «Ленфильм» составила 230,5 млн руб., чистый убыток – почти 121 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».