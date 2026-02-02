«Ленфильм» досрочно перешел в собственность Санкт-Петербурга
Киностудия «Ленфильм» досрочно перешла в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России – Санкт‑Петербург».
Он добавил, что теперь у города появилась возможность обновить исторические здания «Ленфильма» на Петроградской стороне и модернизировать их для использования в качестве выставочного центра и кинотеатра.
Беглов подчеркнул, что обновленный «Ленфильм» станет площадкой для показа патриотических, исторических и семейных фильмов. Кроме того, по его словам, после обновления здание киностудии превратится не только в место съемок, но и в центр притяжения для кинолюбителей, где можно будет посмотреть фильмы и познакомиться с историей кинематографа.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга 27 января. Документ был подготовлен во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.