«Ленфильм» досрочно перешел в собственность Санкт-Петербурга

Беглов подчеркнул, что обновленный «Ленфильм» станет площадкой для показа патриотических, исторических и семейных фильмов. Кроме того, по его словам, после обновления здание киностудии превратится не только в место съемок, но и в центр притяжения для кинолюбителей, где можно будет посмотреть фильмы и познакомиться с историей кинематографа.