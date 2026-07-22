ЧМ-2026 на ТВ в России посмотрело более 50 млн человек

ЧМ-2026 на ТВ в России посмотрело более 50 млн человекОхват прямого эфира телетрансляции финального матча составил 14,3 млн человек
Хотя бы одну минуту трансляций матчей Чемпионата мира по футболу 2026 г., показанных на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире и в записи (охват), посмотрело 50,8 млн россиян старше четырех лет. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, которые предоставил «Ведомостям» представитель этого телевещателя. Представитель Mediascope подтвердил эти показатели. «Матч ТВ» показал все 104 игры турнира, 69 из них – в прямом федеральном эфире.
Охват прямого эфира телетрансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины среди россиян старше четырех лет составил 14,3 млн человек, также отметили в пресс-службе «Матч ТВ». Трансляцию матча посмотрело 48,7% мужчин в возрасте 14–59 лет (целевая аудитория вещателя), находившихся в этот момент у телеэкрана. Этот показатель (доля) стал рекордным для спортивной трансляции за всю историю телевизионных измерений в российских городах, также отметил гендиректор «Газпром-медиа» (ГПМ) Александр Жаров (его слова передал «Ведомостям» представитель холдинга). Именно по пунктам рейтинга в своей ЦА (отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик) телевещатели продают инвентарь для размещений рекламодателей.
На «Кинопоиске» (видеосервис «Яндекса») более двух минут в прямом эфире и в записи хотя бы один матч ЧМ-2026 посмотрело более 8,7 миллионов подписчиков «Яндекс плюса», рассказал «Ведомостям» представитель этого онлайн-кинотеатра. А финал – свыше 4,5 млн подписчиков, что стало рекордным показателем за всю историю раздела «Спорт» на «Кинопоиске», добавил он. В этих данных учтены аккаунты с оформленной подпиской, но фактическая аудитория трансляции больше: к одной подписке можно подключить дополнительно до трех аккаунтов, кроме того, пользователи часто смотрят контент видеосервиса с семьей или друзьями, добавил он. У видеосервиса был эксклюзив среди онлайн-платформ на показ прямого эфира 35 матчей турнира.
Представитель Rutube не раскрыл, какое количество уникальных пользователей следило за трансляцией финала ЧМ-2026 на видеосервисе. По его данным, суммарное количество просмотров матчей мундиаля на платформе превысило 40 млн, а трансляция финала собрала более 2 млн просмотров, писали ранее «Ведомости».
Чемпионат мира по футболу 2026 г. прошел с 11 июня по 19 июля, став первым в истории турниром, который одновременно принимают три страны – США, Канада и Мексика. В рамках этого турнира было сыграно 104 матча. Финал ЧМ состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф стэдиум» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США). Чемпионом мира стала сборная Испании, она взяла верх над сборной Аргентины со счетом 1:0. Первый и единственный гол в игре на 106-й минуте в дополнительное время забил Ферран Торрес. Испания выиграла ЧМ по футболу во второй раз за его историю.