ЧМ-2026 на ТВ в России посмотрело более 50 млн человек

На «Кинопоиске» (видеосервис «Яндекса») более двух минут в прямом эфире и в записи хотя бы один матч ЧМ-2026 посмотрело более 8,7 миллионов подписчиков «Яндекс плюса», рассказал «Ведомостям» представитель этого онлайн-кинотеатра. А финал – свыше 4,5 млн подписчиков, что стало рекордным показателем за всю историю раздела «Спорт» на «Кинопоиске», добавил он. В этих данных учтены аккаунты с оформленной подпиской, но фактическая аудитория трансляции больше: к одной подписке можно подключить дополнительно до трех аккаунтов, кроме того, пользователи часто смотрят контент видеосервиса с семьей или друзьями, добавил он. У видеосервиса был эксклюзив среди онлайн-платформ на показ прямого эфира 35 матчей турнира.