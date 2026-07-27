Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSB2,27+2,71%CNY Бирж.11,513+0,3%IMOEX2 192,49+1,24%RTSI885,14+1,24%RGBI114,56+0,16%RGBITR768,75+0,25%
Главная / Медиа /

Сборы российского кино за рубежом в январе – июне рекордно снизились

Наиболее сильным экспортным форматом остается анимация, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

В январе – июне 2026 г. российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние шесть лет кассу – $3,16 млн (248 млн руб., здесь и далее – по курсу ЦБ на 24 июля). Такие расчеты предоставило «Ведомостям» отраслевое издание «БК медиа» (ранее – «Бюллетень кинопрокатчика»), данные по странам СНГ в расчетах не учитывались. В сравнении с тем же периодом 2025 г. зарубежный бокс-офис российского кино сократился на 32%.

Лидером по иностранной кассе в первом полугодии 2026 г. стал фильм «Кракен» с результатом в $533 260 (41,8 млн руб.). Фантастический экшен кинокомпаний «Тритэ», «Централ партнершип» и телеканала «Россия 1» рассказывает о столкновении двух российских подлодок с древним монстром. В картине играют Александр Петров, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Сергей Гармаш и др. В российском прокате 2025 г. эта кинокартина заработала 1,1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь