Сборы российского кино за рубежом в январе – июне рекордно снизились

В январе – июне 2026 г. российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние шесть лет кассу – $3,16 млн (248 млн руб., здесь и далее – по курсу ЦБ на 24 июля). Такие расчеты предоставило «Ведомостям» отраслевое издание «БК медиа» (ранее – «Бюллетень кинопрокатчика»), данные по странам СНГ в расчетах не учитывались. В сравнении с тем же периодом 2025 г. зарубежный бокс-офис российского кино сократился на 32%.