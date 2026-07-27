Сборы российского кино за рубежом в январе – июне рекордно снизились

Сборы российского кино за рубежом в январе – июне рекордно снизилисьНаиболее сильным экспортным форматом остается анимация, отмечают эксперты
В январе – июне 2026 г. российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние шесть лет кассу – $3,16 млн (248 млн руб., здесь и далее – по курсу ЦБ на 24 июля). Такие расчеты предоставило «Ведомостям» отраслевое издание «БК медиа» (ранее – «Бюллетень кинопрокатчика»), данные по странам СНГ в расчетах не учитывались. В сравнении с тем же периодом 2025 г. зарубежный бокс-офис российского кино сократился на 32%.
Лидером по иностранной кассе в первом полугодии 2026 г. стал фильм «Кракен» с результатом в $533 260 (41,8 млн руб.). Фантастический экшен кинокомпаний «Тритэ», «Централ партнершип» и телеканала «Россия 1» рассказывает о столкновении двух российских подлодок с древним монстром. В картине играют Александр Петров, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Сергей Гармаш и др. В российском прокате 2025 г. эта кинокартина заработала 1,1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.