Вадим Верещагин переходит на работу в «Национальную медиа группу»

Кластер дистрибуции и инвестиций в кино станет третьим кластером медиахолдинга. Первым в 2024 г. был создан «НМГ док», специализирующийся на производстве документального кино. Кроме того, в 2025 г. НМГ объявила о создании кластера эфирного телевидения. Новая бизнес-структура будет отвечать за формирование инвестиционного портфеля кинопроектов, развитие партнерств с продюсерскими компаниями, приобретение прав на перспективный контент, организацию кинопроката и последующую дистрибуцию на телевизионных и цифровых платформах – как в России, так и за рубежом, а также за закупки киноконтента для активов НМГ, уточнил представитель холдинга. Такой подход, по его словам, обеспечит более эффективное управление цепочкой создания стоимости – от идеи и финансирования до выхода проекта на рынок и получения доходов от всех доступных каналов распространения.