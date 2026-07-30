Вадим Верещагин переходит на работу в «Национальную медиа группу»Гендиректор «Централ партнершип» возглавит создаваемый медиахолдингом кинокластер
«Национальная медиа группа» (НМГ) создает кинокластер, который объединит компетенции холдинга в области финансирования, приобретения прав, кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с планами холдинга. В его состав войдут киноактивы холдинга – «НМГ кинопрокат», Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Руководителем нового кластера, по информации собеседников «Ведомостей», с 1 сентября станет продюсер Вадим Верещагин, занимающий сейчас пост гендиректора «Централ партнершип» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). Также он возглавит «НМГ кинопрокат». Представитель НМГ подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что Вадим Смирнов, ранее занимавший пост гендиректора «НМГ кинопрокат», продолжит работать в компании в статусе советника Верещагина. Гендиректор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина и гендиректор Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко останутся на своих должностях, также добавил он.
Кластер дистрибуции и инвестиций в кино станет третьим кластером медиахолдинга. Первым в 2024 г. был создан «НМГ док», специализирующийся на производстве документального кино. Кроме того, в 2025 г. НМГ объявила о создании кластера эфирного телевидения. Новая бизнес-структура будет отвечать за формирование инвестиционного портфеля кинопроектов, развитие партнерств с продюсерскими компаниями, приобретение прав на перспективный контент, организацию кинопроката и последующую дистрибуцию на телевизионных и цифровых платформах – как в России, так и за рубежом, а также за закупки киноконтента для активов НМГ, уточнил представитель холдинга. Такой подход, по его словам, обеспечит более эффективное управление цепочкой создания стоимости – от идеи и финансирования до выхода проекта на рынок и получения доходов от всех доступных каналов распространения.
«Создание кластера дистрибуции и инвестиций в кино соответствует стратегическому курсу НМГ на развитие российского кинопроизводства, диверсификацию источников дохода и укрепление лидерских позиций на рынке информации и развлечений», – прокомментировала появление новой бизнес-структуры холдинга его гендиректор Светлана Баланова (ее слова «Ведомостям» передал представитель НМГ). Также топ-менеджер отметила, что Вадим Верещагин – «один из ключевых людей российской киноиндустрии», «его профессиональная экспертиза и лидерский опыт обеспечат выполнение стратегических задач компании в условиях системной трансформации рынка».
Вадиму Верещагину 42 года, более двадцати из которых он работает в киноиндустрии. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Институт международных экономических отношений». Профессиональный путь Верещагин начал в 2002 г. менеджером по кинопрокату в компании «Ист-Вест», которая выпускала релизы студий Paramount, Universal и DreamWorks. В середине 2000-х гг. работал в российском представительстве United International Pictures (UIP) – СП Paramount и Universal. В 2008 г. пришел в ЦПШ, а в августе 2018 г. возглавил этого кинопрокатчика. С января 2026 г. входит в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.
Под руководством Верещагина ЦПШ стала лидером среди кинодистрибуторов России. Свои финансовые показатели компания не раскрывает с 2022 г. По данным отраслевого издания «БК медиа» (ранее – «Бюллетень кинопрокатчика»), в 2025 г. сборы дистрибутора от выпуска фильмов в отечественный прокат составили 14,9 млрд руб., что обеспечило ЦПШ первое место и долю рынка в размере 33%.
На счету ЦПШ прокат самых кассовых российских фильмов: в топ-10 по сборам с первой по седьмую строчку занимают отечественные релизы, выпущенные именно этим кинодистрибутором. Это, в частности, «Чебурашка» (сборы – почти 6,8 млрд руб.), «Чебурашка 2» (6,05 млрд руб.), «Холоп 2» (3,8 млрд руб.), «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,3 млрд руб.), «Холоп» (почти 3,1 млрд руб.), «Бременские музыканты» (3,04 млрд руб.), «Движение вверх» (2,9 млрд руб.). Также ЦПШ активно участвует в кинопроизводстве и является кинокомпанией-лидером (имеет право на приоритетное получение субсидий Фонда кино). В числе кинокартин, в которых ЦПШ выступала сопродюсером, такие хиты, как «Движение вверх», «Викинг», «Серебряные коньки», «Пророк», франшизы «Холоп» и «Волшебник Изумрудного города», а также другие кинорелизы.
Комментируя свое назначение, Верещагин отметил, что рад принять «новый бизнес-вызов» и присоединиться к команде НМГ. По словам продюсера, сегодня успех кинопроекта определяется не только его художественной ценностью, но и качеством инвестиционной модели, маркетинговой стратегии и дистрибуции: «Создание кластера позволит объединить эти компетенции в единую систему, повысить эффективность работы с контентом и создать дополнительные точки роста для бизнеса».
За время руководства Вадимом Верещагиным «Централ партнершип» была проделана огромная работа, сформирован солидный портфель проектов, заявил гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров: «Мы искренне желаем Вадиму успехов на новом месте и уверены, что его опыт и экспертиза послужат новым импульсом для развития всей отрасли кинопроизводства и кинопроката в России. Что касается наших планов: текущие темпы производства и стратегия дистрибуции кино- и сериального контента остаются неизменными. У нас сформирована сильная управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи. Поэтому мы не планируем искать замену Вадиму на внешнем рынке – продолжение стратегии обеспечено внутренними ресурсами холдинга».