Россияне стали больше покупать книг о биохакинге

Россияне стали больше покупать книг о биохакингеНа интерес к тренду повлияла мода на заботу о своем здоровье и внимание медиа к этой теме, считают эксперты
Выручка книжного сервиса «Литрес» (входит в одноименную группу компаний) от литературы о биохакинге в период с 1 января по 27 июля 2026 г. выросла на 30% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составила более 2 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ГК «Литрес» (учитывались доходы от всех моделей монетизации текстовых и аудиоверсий – поштучных продаж, абонемента и подписки).
Биохакинг – система подходов к улучшению физического и ментального состояния человека, основанная на научных данных, технологиях и экспериментах с образом жизни, пояснил представитель «Литрес». На первом месте по выручке в этой нише у книжного сервиса – книга «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» американского коуча Хэла Элрода, в которой автор якобы обещает «изменить жизнь за счет правильного начала дня». На второй позиции – «Биохакинг подсознания: 21 день до новой версии себя» Андрея Райнхарта, а на третьей строчке – «Синдром Жильбера. Генетический сценарий твоего метаболизма и характера» Елены Хромовой.
ГК «Литрес» – лидер рынка цифровых книг. По собственным данным, она заняла на нем 48% (весь рынок – 23,6 млрд руб.). А по оценке аналитиков J’son & Partners Consulting, – 42,6% (весь рынок – 23,36 млрд руб.).
Интерес к биохакингу, вероятно, мог сформироваться на стыке тренда на технологичность и тренда на заботу о своем здоровье, который особенно присущ более молодым поколениям жителей крупных городов, предполагает социолог Денис Волков. В то же время биохакинг в какой-то степени позволил провести «реновацию» предложения индустрии здоровья и ухода за собой, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев: «Как и любая другая индустрия, она нуждается в периодическом обновлении».
На интерес к биохакингу повлияли и медиа – они активно освещают события, связанные с яркими представителями этого движения, в том числе их казусы и передряги, продолжает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Закономерно, что часть людей хотят глубже разобраться в этом явлении и обращаются к книгам».
В условиях высокой неопределенности люди особенно ценят практики, которые создают ощущение, что здоровье, энергия и работоспособность находятся в их собственных руках, отмечает доцент РАНХиГС (Президентской академии) Кристина Иваненко: «Книги, подкасты и семинары о биохакинге дают не только информацию, но и чувство контроля».