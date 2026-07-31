Россияне стали больше покупать книг о биохакинге

Биохакинг – система подходов к улучшению физического и ментального состояния человека, основанная на научных данных, технологиях и экспериментах с образом жизни, пояснил представитель «Литрес». На первом месте по выручке в этой нише у книжного сервиса – книга «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» американского коуча Хэла Элрода, в которой автор якобы обещает «изменить жизнь за счет правильного начала дня». На второй позиции – «Биохакинг подсознания: 21 день до новой версии себя» Андрея Райнхарта, а на третьей строчке – «Синдром Жильбера. Генетический сценарий твоего метаболизма и характера» Елены Хромовой.