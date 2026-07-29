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Выручка музыкальных стримингов в России в 2025 году выросла более чем на треть

Продажи музыки на физносителях достигли четверти этого рынка на фоне ограничений мобильного интернета и регуляторных изменений
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рынок музыкального стриминга в России в 2025 г. вырос на 35,2% в сравнении с 2024 г. и составил 53,97 млрд руб., следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting, с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения, в 2024 г. он увеличился на 46% к 2023 г. и составил 39,9 млрд руб. (оценка была пересмотрена из-за уточнения данных по выручке сервиса «Звук»; принадлежит «Сберу»). Таким образом, темпы роста рынка замедлились.

Подавляющую часть доходов, а именно 99%, участникам рынка принесла подписка. Поскольку в предоставленной анкете «Яндекса» (владеет «Яндекс музыкой») и официальной отчетности сервиса «Звук» нет разделения выручки на доходы от подписки и от партнерских моделей, все нерекламные доходы этих стримингов были отнесены к подписке. На рекламную выручку пришелся лишь 1% рынка.

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