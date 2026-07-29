Выручка музыкальных стримингов в России в 2025 году выросла более чем на треть

Рынок музыкального стриминга в России в 2025 г. вырос на 35,2% в сравнении с 2024 г. и составил 53,97 млрд руб., следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting, с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения, в 2024 г. он увеличился на 46% к 2023 г. и составил 39,9 млрд руб. (оценка была пересмотрена из-за уточнения данных по выручке сервиса «Звук»; принадлежит «Сберу»). Таким образом, темпы роста рынка замедлились.