В России запустили страховку на объекты интеллектуальной собственности

Действие полиса распространяется на депонированный в НРИСе объект ИС или пакет таких объектов. Его стоимость без учета затрат на депонирование составляет 11 200 руб. и включает в себя покрытие судебных издержек при рассмотрении указанной категории дел в первой инстанции, а также пакет сервисных услуг (обязательную оценку судебной перспективы, составление досудебных претензий и т. д.). Полис действителен в течение года, при этом его страховая защита охватывает территорию всего мира, не ограничиваясь юрисдикцией РФ.