В России запустили страховку на объекты интеллектуальной собственности

В России запустили страховку на объекты интеллектуальной собственностиНовый продукт может заинтересовать разве что небольшие компании креативного сектора, отмечают эксперты
Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС), Модульбанк и страховая компания «Гелиос» запустили страховой полис для интеллектуальной собственности, рассказал «Ведомостям» представитель НРИСа. Такой продукт, как отметил он, предусматривает возмещение судебных издержек при рассмотрении исков о защите авторских прав в судах и является «первым в России» в указанной нише.
Действие полиса распространяется на депонированный в НРИСе объект ИС или пакет таких объектов. Его стоимость без учета затрат на депонирование составляет 11 200 руб. и включает в себя покрытие судебных издержек при рассмотрении указанной категории дел в первой инстанции, а также пакет сервисных услуг (обязательную оценку судебной перспективы, составление досудебных претензий и т. д.). Полис действителен в течение года, при этом его страховая защита охватывает территорию всего мира, не ограничиваясь юрисдикцией РФ.