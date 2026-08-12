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В России запустили страховку на объекты интеллектуальной собственности

Новый продукт может заинтересовать разве что небольшие компании креативного сектора, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
С 2023 по 2025 г. маркетплейсы заблокировали более 13 млн карточек товаров из-за отсутствия доказательств их подлинности
С 2023 по 2025 г. маркетплейсы заблокировали более 13 млн карточек товаров из-за отсутствия доказательств их подлинности / Максим Стулов / Ведомости

Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС), Модульбанк и страховая компания «Гелиос» запустили страховой полис для интеллектуальной собственности, рассказал «Ведомостям» представитель НРИСа. Такой продукт, как отметил он, предусматривает возмещение судебных издержек при рассмотрении исков о защите авторских прав в судах и является «первым в России» в указанной нише.

Действие полиса распространяется на депонированный в НРИСе объект ИС или пакет таких объектов. Его стоимость без учета затрат на депонирование составляет 11 200 руб. и включает в себя покрытие судебных издержек при рассмотрении указанной категории дел в первой инстанции, а также пакет сервисных услуг (обязательную оценку судебной перспективы, составление досудебных претензий и т. д.). Полис действителен в течение года, при этом его страховая защита охватывает территорию всего мира, не ограничиваясь юрисдикцией РФ.

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