Ямпольская о теневом кинопрокате: «Так дальше продолжаться не может»

«Я читала самые разные, полярные отзывы [о «Колобке»] – это в принципе абсолютно нормально для большого фильма. Но мне не очень нравится, если не сказать – совсем не нравится, – уровень ведения дискуссии вокруг этого фильма, в том числе то, как принимают участие в этой дискуссии создатели фильма, – отметила Ямпольская. – Мы понимаем прекрасно обиду и несправедливость какой-то критики. Но это фильм для детей, подростков и всей семьи – и, наверное, все, что происходит не только на экране, но и за пределами экрана, должно, я считаю, быть образцом для подрастающего поколения».