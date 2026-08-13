Ямпольская о теневом кинопрокате: «Так дальше продолжаться не может»Фильмы, которые показываются на таких сеансах, могут представлять опасность, уверена советник президента
Советник президента Елена Ямпольская полагает, что пора «комплексно» заняться проблемой теневого кинопроката. Об этом она заявила в четверг, 13 августа, в ходе пресс-брифинга. Сегодня голливудские релизы выходят на экраны в рамках схемы «предсеансного обслуживания», – и эта практика показов без прокатного удостоверения «не может не тревожить», отметила Ямпольская.
«Невозможно четко отследить, что именно [в таком формате] демонстрируется – «Человек-паук» это или что-то гораздо более опасное, потому что, к сожалению, наши «партнеры» в кавычках снимают самые разные фильмы, в том числе и совершенно клеветнические», – говорит советник президента.
Тема теневых релизов, которые появились в 2022 г. после ухода голливудских мейджоров с российского рынка, снова привлекла внимание летом 2026 г. В интернете разразился скандал, когда стало известно о том, что дистрибутор «Атмосфера кино», занимающийся прокатом российского фильма «Последний богатырь: Колобок», потребовал от кинотеатров отложить «пиратский» релиз блокбастера «Человек-паук: Новый день» до 20 августа. Возмущенные пользователи стали писать угрозы членам съемочной группы «Колобка» и обрушили рейтинг фильма на киносайтах. В свою очередь и сами создатели «Колобка» агрессивно реагировали на критику в сети.
«Я читала самые разные, полярные отзывы [о «Колобке»] – это в принципе абсолютно нормально для большого фильма. Но мне не очень нравится, если не сказать – совсем не нравится, – уровень ведения дискуссии вокруг этого фильма, в том числе то, как принимают участие в этой дискуссии создатели фильма, – отметила Ямпольская. – Мы понимаем прекрасно обиду и несправедливость какой-то критики. Но это фильм для детей, подростков и всей семьи – и, наверное, все, что происходит не только на экране, но и за пределами экрана, должно, я считаю, быть образцом для подрастающего поколения».
В качестве возможного примера, как бороться с теневым прокатом, советник президента сослалась на инициативу правительства Республики Беларусь, где обсуждается механизм принудительной лицензии для кино и аудиовизуальных произведений, позволяющий использовать объекты авторского права без согласия правообладателя, но с обязательной выплатой.
«Совершенно неправильно будет сказать, что мы совсем прожить не можем без этих фильмов, которые настолько не соответствует нашим ценностям. Но, понятно, есть зрители, которые выросли на определенных фильмах, они хотят видеть их продолжение, и ограничивать их в этом праве тоже, конечно, неверно. Тут подход должен быть прагматичным, – рассуждает Ямпольская. – Я не настаиваю на том, что решение о принудительной лицензии в данном случае было бы правильно, – вообще такие вопросы, конечно, должно решать профильное ведомство совместно с Фондом кино и с нашим профессиональным кинематографическим сообществом».
Введение механизма принудительной лицензии повлечет за собой массу дополнительных вопросов, добавляет советник президента. В частности, как после введения принудительной лицензии пресекать несанкционированный кинопоказ и стоит ли в этой связи наделить еще какие-то организации полномочиями общественного контроля, отметила она. «На эти вопросы у меня пока нет ответов, но для меня совершенно очевидно, что решение пора принимать».
Доля пиратского проката в российских кинотеатрах в январе – июне 2026 г. составила 11,6%, следует из подсчетов индустриального издания «БК-медиа» (ранее – «Бюллетень кинопрокатчика»). Весь российский бокс-офис за указанный период составил 35,2 млрд руб., из них на официальные релизы пришлось 31,1 млрд руб., на неофициальные – 4,1 млрд руб. Главным драйверами пиратского проката стали голливудские блокбастеры «Аватар: Пламя и пепел» (1,2 млрд руб.), «Проект «Конец света» (587,4 млн руб.), и «Дьявол носит Prada 2» (317,3 млн руб.).