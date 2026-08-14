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«Окно в Европу» – 2026: смешные ужасы и печальные комедии

Жанровое кино захватило конкурсную программу смотра, но лучшим фильмом стала драма о последнем лете детства
Николай Корнацкий
34-й Кинофестиваль российского кино «Окно в Европу»
34-й Кинофестиваль российского кино «Окно в Европу»

Фестиваль «Окно в Европу» – старейший из действующих смотров российского кино, прошедший в этом августе в 34-й раз, – как будто исполняет то самое заветное желание Рэдрика Шухарта, героя культовой повести Стругацких «Пикник на обочине». Из Выборга почти никто не уходит обиженным. Помимо призов жюри на фестивале есть и призы дирекции, призы спонсоров и партнеров, приз кинокритики, наконец, «Выборгский счет» – приз зрительских симпатий в трех степенях. Неудивительно, что в итоге из 10 фильмов конкурса хотя бы одну награду получили восемь картин. Некоторые – по две-три.

Такое гостеприимство, конечно, затрудняет дешифровку результатов для стороннего наблюдателя – в программе сошлось минимум три тенденции текущего кинопроцесса, все в итоге поддержаны и отмечены. Соответственно, сложно вычислить, какая тенденция здоровая, какая набирает силу, а какая, напротив, затухает. И если по отдельным лауреатам возможны споры, главный приз не вызывает сомнений. Победитель Выборга-2026, драма дебютанта Антона Нефедова «За нашим домом сад», если уж продолжать искать аллюзии из научной фантастики, все равно что пришелец из других времен. Такое кино сегодня практически перестали снимать.

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