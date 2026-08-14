«Окно в Европу» – 2026: смешные ужасы и печальные комедии

Фестиваль «Окно в Европу» – старейший из действующих смотров российского кино, прошедший в этом августе в 34-й раз, – как будто исполняет то самое заветное желание Рэдрика Шухарта, героя культовой повести Стругацких «Пикник на обочине». Из Выборга почти никто не уходит обиженным. Помимо призов жюри на фестивале есть и призы дирекции, призы спонсоров и партнеров, приз кинокритики, наконец, «Выборгский счет» – приз зрительских симпатий в трех степенях. Неудивительно, что в итоге из 10 фильмов конкурса хотя бы одну награду получили восемь картин. Некоторые – по две-три.