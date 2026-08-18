«Яндекс» разместил больше всего рекламы в ТВ-трансляциях ЧМ-2026 по футболу

У «Яндекса» объем телевизионной рекламы в указанных трансляциях достиг 1724 GRP (здесь и далее – с учетом повторов), следует из оценки первой группы. Еще одна группа оценила его в 1989 GRP. На второй позиции по объему телерекламы – букмекер Winline (827–1198 GRP). На третьей – «Фонбет» (468–643 GRP), а на четвертой – телеканал этой компании – «Фонбет ТВ» (399–539 GRP; ролики с рекламой турнира по футболу Fonbet Team). Если рассматривать эти активности в совокупности, «Фонбет» занимает 2-е место среди рекламодателей, опережая Winline. Замыкает топ-5 «Сбер» (375–456 GRP), оценили те же группы.