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«Яндекс» разместил больше всего рекламы в ТВ-трансляциях ЧМ-2026 по футболу

Это обусловлено маркетинговой стратегией компании и особенностями сделки с «Матч ТВ», считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

IT-гигант «Яндекс» стал лидером по объему рекламы в телевизионных трансляциях матчей чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 г. на «Матч ТВ» в целевой аудитории (ЦА) вещателя – мужчины 14–59 лет, следует из оценок двух крупных рекламных групп на основе данных Mediascope. Именно по пунктам рейтинга в своей ЦА (отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный рекламный ролик) телеканалы продают инвентарь для размещений рекламодателей.

У «Яндекса» объем телевизионной рекламы в указанных трансляциях достиг 1724 GRP (здесь и далее – с учетом повторов), следует из оценки первой группы. Еще одна группа оценила его в 1989 GRP. На второй позиции по объему телерекламы – букмекер Winline (827–1198 GRP). На третьей – «Фонбет» (468–643 GRP), а на четвертой – телеканал этой компании – «Фонбет ТВ» (399–539 GRP; ролики с рекламой турнира по футболу Fonbet Team). Если рассматривать эти активности в совокупности, «Фонбет» занимает 2-е место среди рекламодателей, опережая Winline. Замыкает топ-5 «Сбер» (375–456 GRP), оценили те же группы.

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