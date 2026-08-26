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Концерты звезд 90-х и нулевых остаются ключевым драйвером концертного рынка

Но некоторые билетные сервисы фиксируют снижение спроса на выступления Надежды Кадышевой
Дмитрий Игнатьев
Ведомости
Ведомости

Выступления групп и артистов, пик популярности которых пришелся на 1990-е и 2000-е гг., продолжают пользоваться большой популярностью у россиян, свидетельствуют данные билетного сервиса «Яндекс афиша» и группы компаний Kassir.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»). В январе – июне 2026 г. на такие концерты пришлось 15 мест в двадцатке самых продаваемых событий «Яндекс афиши», сообщил «Ведомостям» директор по контенту и развитию бизнеса этого сервиса Энрико Мазавришвили.

Наибольшим спросом среди российских артистов в этом сегменте, по его словам, пользовались выступления групп «Руки Вверх!» и «Ленинград», Леонида Агутина, совместная программа рэперов Басты и Guf. Среди зарубежных – концерты американских звезд нулевых Flo Rida и Jason Derulo. Количество проданных билетов на концерты у «Яндекс афиши» в первом полугодии 2026 г. выросло на 18,3% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и достигло 4,4 млн шт.

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