Концерты звезд 90-х и нулевых остаются ключевым драйвером концертного рынка

Наибольшим спросом среди российских артистов в этом сегменте, по его словам, пользовались выступления групп «Руки Вверх!» и «Ленинград», Леонида Агутина, совместная программа рэперов Басты и Guf. Среди зарубежных – концерты американских звезд нулевых Flo Rida и Jason Derulo. Количество проданных билетов на концерты у «Яндекс афиши» в первом полугодии 2026 г. выросло на 18,3% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и достигло 4,4 млн шт.