В 2026 году продажи книг могут оказаться самыми низкими за последние шесть лет

Сейчас книжному рынку необходима адресная поддержка из-за риска «невозможности применения» к его участникам критериев правительственных мер по налоговым и страховым льготам для селлеров Wildberries, считает Капьев. Нет уверенности, что разработанные меры «способны в достаточной мере компенсировать те потери, которые понесли книжные издатели и магазины, солидарен Григорьев. Минцифры прорабатывает с участниками отрасли возможности введения льготного НДС в 5% на книги «хотя бы на один год», рассказал он. По нашим расчетам, такие шаги, если они будут приняты правительством, смогли бы компенсировать индустрии потери, которые она понесла за последние два месяца, резюмировал Григорьев.