В 2026 году продажи книг могут оказаться самыми низкими за последние шесть лет

В 2026 году продажи книг могут оказаться самыми низкими за последние шесть летВ случае реализации пессимистичного прогноза в деньгах рынок бумажных книг снизится на 4,4%, в штуках – на 9,4%
Издательство «Эксмо» рассматривает в качестве базового прогноза динамики книжного рынка в 2026 г. «сценарий ближе к пессимистичному», при котором продажи могут показать падение к 2025 г. как в денежном, так и в натуральном выражении. Об этом заявил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, выступая 3 сентября на отраслевой конференции «Книжный рынок России-2026». Мероприятие проходило в рамках Московской международной книжной ярмарки.
Пессимистичный прогноз предусматривает снижение коммерческих продаж бумажных книг на 4,4% в деньгах в сравнении с 2025 г. до 106 млрд руб., в экземплярах – на 9,4% до 209 млн штук, следует из оценки «Эксмо». Этот вариант реализуется, если маркетплейсы «продолжат терять склады и не смогут адаптироваться к текущим реалиям», а книжная индустрия не получит адресных мер поддержки со стороны государства.
При реализации такого сценария рынок покажет самый низкий объем продаж в штуках за последние шесть лет, отметил Капьев. На складах маркетплейсов уже сгорело существенное количество книг: на текущий момент, по обновленным данным, потери оцениваются в 14-15 млн экземпляров, оценил Капьев. В деньгах – это примерно 6 млрд руб., добавил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.
Но проблема заключается не только в сгоревших книгах, добавил Капьев. Текущая ситуация в целом нарушила инфраструктуру книжной индустрии: на рынок повлияет и кризисная ситуация у партнеров – маркетплейсов, книжной розницы, представители которой тоже продавали книги на этих онлайн-платформах и потеряли весомую часть ассортимента, пояснил он.По словам Капьева, отмечается и дальнейший рост «логистических издержек и коэффициентов Wildberries на фоне снижения выручки и оборотов издателей».
«Эксмо» представило и другой, оптимистичный, прогноз по динамике рынка: продажи бумажных книг в денежном выражении увеличатся на 10,3% до 122 млрд руб., в натуральном – на 4,5% до 241 млн экземпляров. Такой вариант развития событий, как отмечается в прогнозе «Эксмо», возможен, если потери маркетплейсов «замедлятся», площадки смогут перестроиться на «менее уязвимые бизнес-модели», а государство окажет поддержку книжной индустрии. Но с учетом текущей ситуации рынок с высокой долей вероятности уже вряд ли «выйдет на оптимистичный сценарий», добавляет Капьев.
Сейчас книжному рынку необходима адресная поддержка из-за риска «невозможности применения» к его участникам критериев правительственных мер по налоговым и страховым льготам для селлеров Wildberries, считает Капьев. Нет уверенности, что разработанные меры «способны в достаточной мере компенсировать те потери, которые понесли книжные издатели и магазины, солидарен Григорьев. Минцифры прорабатывает с участниками отрасли возможности введения льготного НДС в 5% на книги «хотя бы на один год», рассказал он. По нашим расчетам, такие шаги, если они будут приняты правительством, смогли бы компенсировать индустрии потери, которые она понесла за последние два месяца, резюмировал Григорьев.
В январе – июле 2026 г. продажи книг на Wildberries выросли на 18% в деньгах и на 23% в штуках, всего за этот период на маркетплейсе было заказано 85 млн экземпляров, рассказал на конференции руководитель книжной категории Wildberries Алексей Кузьменко. Об оценках потерь он говорить отказался. Речь идет о «довольно большом объеме товаров, которые размещались на десятках складов», отметил он: «Мы продолжаем работать, продавать книги и не собираемся прекращать это делать».
После террористических атак Wildberries кардинально изменил формат работы с партнерами, заявил Кузьменко. С формата FBO (англ. Fulfillment by operator; схема работы селлеров с маркетплейсом, при которой продавец хранит свои товары на складе торговой площадки), который ранее «занимал порядка 75%», платформа «перестраивает свой вектор» на формат FBS (англ. Fulfillment by seller; селлер доставляет заказанные на маркетплейсах товары со своих складов). Кроме того, Wildberries уменьшает комиссии за быструю доставку, расширяет возможности отгрузки–приемки товаров и т. д., добавил Кузьменко. Некоторые задержки в выплатах у маркетплейса сейчас могут быть, сказал он: «Но в течение недели, а не месяца».
В январе – июле продажи книг на Ozon «выросли на 20%», рассказала на конференции руководитель направления «Книги и товары для дома» Ozon Ирина Лихонкина. Оценить ситуацию по августу она отказалась. Маркетплейс сейчас нивелирует риски и не рекомендует партнерам загружаться на склады дольше, чем на 30 дней, отметила Лихонкина. Как результат, у Ozon «очень растаяли» стоки FBO. Поэтому маркетплейс «недополучает сейчас те продажи товаров, спрос на которые все-таки еще есть», пояснила она.