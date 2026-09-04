«Просвещение» в 2026 году снизило выпуск учебников

«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. В 2025 г. это издательство выпустило 127 млн экземпляров таких изданий, а в январе-июне 2026 г. – 45,2 млн, следует из данных Российской книжной палаты. Всего в январе-июне 2026 г. в России было издано 150,8 млн книг и брошюр, указано там же. Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерами) по РСБУ в 2025 г. составила 10,6 млрд руб., чистая прибыль – 10,8 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 50,3 млрд руб., чистая прибыль – 26,3 млрд руб.