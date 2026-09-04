«Просвещение» в 2026 году снизило выпуск учебников

«Просвещение» в 2026 году снизило выпуск учебниковСреди факторов – недостаточность финансирования и демографический фактор, считают эксперты
В январе-августе 2026 г. издательство «Просвещение» сократило печать тиражей учебников. У типографии «Парето-Принт» объем заказов этого издательства за указанный период в натуральном выражении снизился к январю-августу 2025 г. на 25-30%, сообщил «Ведомостям» ее гендиректор Павел Арсеньев. Собеседник в другой крупной типографии также рассказал «Ведомостям» о снижении объема печати учебников «Просвещения» примерно на 20% год к году.
Такая динамика связана «со сложностью бюджетного финансирования», считает Арсеньев: «Изначально планировалось, что в этом году, наоборот, будет рост на 25% из-за переиздания большого числа учебников». В числе причин, помимо «сложностей с бюджетным финансированием закупок учебников на уровне регионов», собеседник в другой крупной типографии назвал «демографическую яму» среди детей школьного возраста.
Издательство «Просвещение» в рамках заключенных контрактов выполняет свои обязательства по обеспечению системы образования необходимыми учебниками, заявил «Ведомостям» его представитель. «Ведомости» направили запрос в Министерство просвещения России.
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. В 2025 г. это издательство выпустило 127 млн экземпляров таких изданий, а в январе-июне 2026 г. – 45,2 млн, следует из данных Российской книжной палаты. Всего в январе-июне 2026 г. в России было издано 150,8 млн книг и брошюр, указано там же. Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерами) по РСБУ в 2025 г. составила 10,6 млрд руб., чистая прибыль – 10,8 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 50,3 млрд руб., чистая прибыль – 26,3 млрд руб.
Как школы переходят на единые учебники
В сентябре 2022 г. в России был принят закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах. Он также закрепил полномочия Минпросвещения по государственному заказу на разработку учебников. С 1 сентября 2023 г. началось использование единых государственных учебников истории для старших классов. 27 августа в интервью «РИА Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство разрабатывает единые государственные учебники по всем обязательным предметам. В 2026/27 учебном году завершился переход на полную линейку единых учебников истории для 5–11-х классов. Кроме того, школы получили единые учебники обществознания для 9–10-х классов. По словам Кравцова, также готовятся новые учебники по математике, информатике, физике, химии и биологии.
Сокращение тиражей учебников, во-первых, действительно может быть связано с демографическим фактором, считает научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Учебник имеет семилетний нормативный срок службы, поэтому снижение числа школьников и в этом году, и в будущие годы должно учитываться при определении необходимого объема выпуска, поясняет она.
Во-вторых, динамика может объясняться активным переходом школ на электронные учебники и другие цифровые ресурсы, предполагает Абанкина. Цены на бумагу и типографские расходы растут, довольно дорогой является и транспортировка бумажных учебников, а возможности сокращения этих издержек фактически исчерпаны, отмечает она: «Бюджеты практически всех регионов находятся в серьезном дефиците, в текущей ситуации расходы, связанные с учебниками, могут оказаться в зоне оптимизации».
На сокращение тиражей могла повлиять демографическая ситуация, но лишь частично, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин: «Сейчас идет активное обновление содержания школьных учебников. Кроме того, снижение может быть обусловлено и более высокой базой объема печати в 2025 г.».