Данил Чащин рассказал об экранизации бестселлера «Золотой мальчик»В сериале по книге Екатерины Манойло сыграют Александр Яценко и Юрий Быков
Сериал продюсерской компании «Среда» «Золотой мальчик», съемки которого стартовали осенью на Северном Кавказе, не является прямой экранизацией одноименной книги Екатерины Манойло, а скорее создается «по мотивам» этого произведения, рассказал в интервью «Ведомостям» режиссер Данил Чащин. По его словам, в сериале «тот же сеттинг», тот же герой, но «сам сюжет отличается». Над сценарием проекта работали Ирина Прохорова («Трасса»), Михаил Шульман («Улица Шекспира») и писатель Михаил Турбин.
Книга «Золотой мальчик» и грядущая экранизация рассказывают о мальчике Вите (его играет Семен Дорин), который обладает уникальной способностью чувствовать золотые месторождения. Этот дар стал проклятием для него и его семьи. В роли отца снимается Александр Яценко («Аритмия»). Также в касте – Дмитрий Чеботарев, Юрий Быков, Мария Столярова и др. Роман Екатерины Манойло вышел в 2025 г. в издательстве «Альпина. Проза» и стал бестселлером.
«Когда я вначале прочитал [сценарий и книгу], то не понял, почему продюсер Иван Самохвалов предложил это мне. Главный герой – подросток, такое детское кино. Почему я? А потом осознал, что это история про меня тоже, – делится Чащин. – Я молодой отец, у меня недавно родилась дочка, и с родительством к тебе приходит страх за своего ребенка. Постоянно думаешь: можно ли изолировать ее от всего плохого, что есть во мне?»
«Золотой мальчик» – уже пятый сериал в фильмографии успешного театрального постановщика Данила Чащина. В кино он дебютировал в 2023 г. фарсовой комедией «Райцентр», затем последовала мелодрама «Улица Шекспира». Этой осенью в онлайн-кинотеатре Okko стартовал показ фармацевтического триллера «Большая фарма», а в следующем году должна выйти танцевальная драма «Джайв». Этот сериал «уже полностью снят, практически смонтирован», уточнил он.
По словам постановщика, ему нравится работать быстро, но «в пределах разумного». Режиссер в театре и кинорежиссер – это разные профессии, уверен Чащин, хотя, как отмечает он, театральный опыт все же ему помогает и в кино: «В принципе, любая пьеса, если разобраться, строится на этом: почему ты не такой, как я? Почему не тот, каким я хочу, чтобы был? <...> Когда мне предложили «Большую фарму», у меня были большие сомнения, потому что я ничего в этом не понимаю – ни в препаратах, ни вот в этих юридических, финансовых вещах. Но когда я почитал сценарий, я понял, что эта история про семью прежде всего – про родных людей, их взаимоотношения».
Чащин окончил Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий в 2011 г., а в 2016-м – магистратуру Школы-студии МХАТ. Его постановки идут в репертуаре МХТ им. Чехова, Театра наций, «Современника», Театра им. Пушкина и др.