Данил Чащин рассказал об экранизации бестселлера «Золотой мальчик»

По словам постановщика, ему нравится работать быстро, но «в пределах разумного». Режиссер в театре и кинорежиссер – это разные профессии, уверен Чащин, хотя, как отмечает он, театральный опыт все же ему помогает и в кино: «В принципе, любая пьеса, если разобраться, строится на этом: почему ты не такой, как я? Почему не тот, каким я хочу, чтобы был? <...> Когда мне предложили «Большую фарму», у меня были большие сомнения, потому что я ничего в этом не понимаю – ни в препаратах, ни вот в этих юридических, финансовых вещах. Но когда я почитал сценарий, я понял, что эта история про семью прежде всего – про родных людей, их взаимоотношения».