Сеть «Читай-город – Буквоед» нарастила продажи книг летом

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» в июле – августе 2026 г. зафиксировала рекордный прирост товарооборота за последние три года, рассказал «Ведомостям» ее представитель. В сравнении с тем же периодом 2025 г. этот показатель увеличился на 10% до 5,7 млрд руб. Для сравнения: в июле – августе 2025 г. товарооборот сети вырос год к году только на 2,7%, а в июле – августе 2024 г. снизился на 0,1%.