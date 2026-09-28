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Сеть «Читай-город – Буквоед» нарастила продажи книг летом

В целом у книжной розницы реализация продукции падает, отмечают в профильной ассоциации
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» в июле – августе 2026 г. зафиксировала рекордный прирост товарооборота за последние три года, рассказал «Ведомостям» ее представитель. В сравнении с тем же периодом 2025 г. этот показатель увеличился на 10% до 5,7 млрд руб. Для сравнения: в июле – августе 2025 г. товарооборот сети вырос год к году только на 2,7%, а в июле – августе 2024 г. снизился на 0,1%.

Драйвером продаж в указанный период 2026 г. стали книги, следует из данных «Читай-город – Буквоеда». Их товарооборот в офлайне вырос на 15,5%, в онлайне – на 19%, а в совокупности этот показатель вырос на 16,4% до 3,2 млрд руб.

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