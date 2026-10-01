Минфин предложил ряд налоговых льгот для медиакомпаний

Минфин предложил ряд налоговых льгот для медиакомпанийСреди мер поддержки – налоговые преференции для книжных сервисов
Минфин планирует с 2027 г. расширить налоговые преференции ИТ-организаций на подписные книжные сервисы. Это следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027–2029 гг., подготовленных министерством. Сейчас такими льготами, как отмечается в документе, могут пользоваться видеосервисы и музыкальные стриминги. Соответственно, предлагаемая Минфином мера позволит создать «равные налоговые условия для разных форматов цифрового контента», указано там же. «Ведомости» направили запрос в Минфин.
Для аккредитованных ИТ-компаний уже действует пониженная ставка налога на прибыль – 5% вместо 25%. А также льготный тариф страховых взносов – 15% вместо 30%. Кроме того, если ИТ-компании реализуют права на ПО, включенное в единый реестр российского софта, то они могут быть освобождены от уплаты НДС. Для получения налоговых преференций необходимо, чтобы доходы от продажи ИТ-продуктов составляли не менее 70% прибыли компании.
Рынок подписных книг в 2025 г. увеличился на 18,5% и достиг 23,4 млрд руб., следует из данных исследования J’son & Partners Consulting. Его лидер – группа компаний «Литрес» (объединяет одноименный сервис, а также сервисы MyBook, LiveLib, «Литрес: самиздат» и др.), которая занимает 42,6% этого рынка. На второй позиции – «Яндекс книги» (17,5%), на третьем месте – «Литнет» и «Литгород» (16%).
Еще одну меру поддержки Минфин предлагает для российских анимационных студий – снижение ставки налога на прибыль до 3% (сейчас базовая ставка – 25%). Ранее, 17 сентября, об этой льготе заявил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин. А 18 сентября соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Чтобы воспользоваться пониженной ставкой налога, студия должна в течение пяти лет находиться в реестре анимационных организаций, сейчас там более 70 компаний, пояснил он. В кабмине рассчитывают, что такое решение повысит инвестиционную привлекательность анимационных студий, а «в кинотеатрах, на телевидении и на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории», отметил Мишустин.