Минфин предложил ряд налоговых льгот для медиакомпаний

Еще одну меру поддержки Минфин предлагает для российских анимационных студий – снижение ставки налога на прибыль до 3% (сейчас базовая ставка – 25%). Ранее, 17 сентября, об этой льготе заявил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин. А 18 сентября соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Чтобы воспользоваться пониженной ставкой налога, студия должна в течение пяти лет находиться в реестре анимационных организаций, сейчас там более 70 компаний, пояснил он. В кабмине рассчитывают, что такое решение повысит инвестиционную привлекательность анимационных студий, а «в кинотеатрах, на телевидении и на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории», отметил Мишустин.