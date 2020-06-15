Совет директоров БНМ утвердил Андрея Шмарова главным редактором «Ведомостей»Владелец «Ведомостей» Иван Еремин объясняет это «непростое решение»
Пишу в «Ведомости» в первый и, наверное, в последний раз – но важность сообщения того требует.
11 июня совет директоров учредителя «Ведомостей» – компании «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) – впервые собрался в новом составе. Обновление совета потребовалось в связи с тем, что в конце мая я стал владельцем БНМ.
Как результат, совет директоров обновился полностью. В него вошли 6 человек. Седьмым членом совета, согласно уставу БНМ, автоматически становится главный редактор «Ведомостей», кандидатура которого одобрена решением совета, после завершения всех формальных процедур.
При формировании нового состава совета директоров я руководствовался желанием привлечь к нашим планам по развитию издания как представителей бизнес-среды, являющейся ключевой аудиторией издания, так и профессионалов в медиа-отрасли, в том числе известных «выпускников» Ведомостей. Мы старались формировать совет из людей, которые разделяют ценности и культурный код «Ведомостей», кому не чужда судьба легендарного делового издания и кто разделает мои устремления к развитию издания как успешного бизнеса и авторитетного СМИ, выступающего навигатором для бизнес-аудитории в мире деловой информации.
Кто вошел в совет директоров «Бизнес ньюс медиа»
· Иван Ерёмин (председатель совета). Основатель национального информационного холдинга «ФедералПресс», работающего в 8 федеральных округах России и ведущего информационное вещание на все регионы России и за рубежом. В «ФедералПресс» входит несколько информационных агентств, журнал, региональные порталы, аналитический центр и другие медиа-активы.
· Михаил Нелюбин. Генеральный директор компании «Саппорт», владеющей «Бизнес ньюс медиа». Был главным редактором журнала «Эксперт-Урал», возглавлял газету «Коммерсантъ-Урал», работал генеральным директором АО «Группа Эксперт».
· Александр Молотников. Доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член Международной ассоциации юристов (IBA), член Международной академии коммерческого права и законодательства о защите прав потребителей (IACCL) и академический член Европейского Института Корпоративного Управления (ECGI), имеющий большой опыт работы в советах директоров акционерных обществ.
· Антон Трифонов. Пресс-секретарь Газпромбанка. Работал в агентстве «Прайм-ТАСС», газете «Газета», в 2010-2013 гг. был репортером отдела «Финансы» газеты «Ведомости». Позднее занимал руководящие позиции в области связей с общественностью в инвестиционном банке Renaissance Capital, на Московской бирже и коммуникационном агентстве КРОС.
· Максим Филимонов. Вице-президент управляющей компании «Дело». Был управляющим директором по внешним связям Российского экспортного центра, главным редактором и заместителем гендиректора ТАСС, первым заместителем главного редактора агентства «РИА Новости», главным редактором службы новостей на русском языке международного агентства Reuters, возглавлял отдел финансов газеты «Ведомостей».
· Константин Зятьков. Главный редактор газеты «Наша версия», ранее работал генеральным директором издательского дома «Версия».
Председателем совета директоров БНМ избран Иван Еремин.
Одним из важнейших вопросов для совета директоров было утверждение кандидатуры главного редактора «Ведомостей». С конца марта его обязанности исполнял Андрей Шмаров, его кандидатура, естественно, была включена в список кандидатов на должность главного редактора. При этом, готовясь к совету директоров, я как акционер «Ведомостей», заинтересованный в том, чтобы голос редакции был услышан, обратился к сотрудникам издания с предложением воспользоваться правом на выдвижение своего кандидата. По результатам состоявшегося также 11 июня заочного голосования журналистов «Ведомостей» они большинством голосов (66 из 90 штатных сотрудников редакции) предложили совету директоров БНМ утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов «Ведомости&».
Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Анфису Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова – три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса. В результате, совет директоров одобрил кандидатуру Андрея Шмарова на должность главного редактора газеты «Ведомости» и электронного периодического издания «Ведомости». Контракт с ним будет заключен на один год.
В ближайшее время гендиректору и коммерческому блоку «Ведомостей» предстоит серьезная работа по восстановлению тиражей, рекламных сборов, внедрению новых рекламных форматов и возможностей для клиента, по расширению пула рекламодателей в целом. Поэтому я считаю, что мы не можем сейчас ослаблять этот блок, переводя Анфису Воронину в редакцию. Такие профессионалы, как она, сейчас больше нужны не в основной редакции, а в редакции партнерских проектов. Поэтому я и проголосовал за то, чтобы Анфиса продолжила руководить этим важнейшим для газеты направлением.
Обсуждая с членами совета директоров основные контуры концепции развития, мы сошлись во мнении, что будущее – за развитием «Ведомостей» в качестве мультиплатформенного делового издания, с качественной аналитикой и эксклюзивной бизнес-информацией. Единый подход у всех членов совета директоров был и в вопросе сохранения независимой редакционной политики, приверженности «Догме» и профессиональным стандартам деловой журналистики.
Андрею Шмарову как главному редактору поручено до 1 сентября доработать концепцию «Ведомостей», чтобы на ее основе мы могли обновить бизнес-план издания.
«Ведомости» сейчас переживают непростое время. Но я считаю, что решения, принятые советом директоров, как раз способствуют тому, чтобы нормализовать ситуацию в редакции и развиваться дальше. Редакции предстоит укомплектовать штат корреспондентов. Кроме того, нужно срочно готовиться к возобновлению выхода бумажной газеты, которую мы в связи с коронавирусом не выпускали два месяца. Это первоочередные задачи. Я верю в профессионализм редакции и в то, что «Ведомости» быстро восстановят позиции и продемонстрируют читателям и рекламодателям свойственные этому изданию высокие профессиональные стандарты.