В ближайшее время гендиректору и коммерческому блоку «Ведомостей» предстоит серьезная работа по восстановлению тиражей, рекламных сборов, внедрению новых рекламных форматов и возможностей для клиента, по расширению пула рекламодателей в целом. Поэтому я считаю, что мы не можем сейчас ослаблять этот блок, переводя Анфису Воронину в редакцию. Такие профессионалы, как она, сейчас больше нужны не в основной редакции, а в редакции партнерских проектов. Поэтому я и проголосовал за то, чтобы Анфиса продолжила руководить этим важнейшим для газеты направлением.