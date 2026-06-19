Григорий Заславский давно уже является заметной фигурой на культурном ландшафте России. Будучи театральным критиком, он писал и рассказывал на телевидении и радио обо всех культовых режиссерах страны, а также знаковых премьерах последних десятилетий. На его глазах прошло становление нового российского театра. При этом Заславский никогда не боялся быть неудобным и острым, всегда яростно бросался в полемику в надежде, что это будет способствовать качественным изменениям.