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Григорий Заславский: «Театр не может существовать без самоосмысления»

Ректор главного театрального вуза страны о том, почему театру необходимо говорить на языке современников
Наталья Витвицкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Григорий Заславский давно уже является заметной фигурой на культурном ландшафте России. Будучи театральным критиком, он писал и рассказывал на телевидении и радио обо всех культовых режиссерах страны, а также знаковых премьерах последних десятилетий. На его глазах прошло становление нового российского театра. При этом Заславский никогда не боялся быть неудобным и острым, всегда яростно бросался в полемику в надежде, что это будет способствовать качественным изменениям.

Десять лет назад Заславскому представился шанс изменить вектор театрального образования в России – он возглавил главный театральный вуз страны, ГИТИС. За время его руководства ГИТИС упрочил свои лидерские позиции. Кроме того, был создан Фонд поддержки и развития театрального образования, благодаря которому запущена программа поддержки творческих команд выпускников.

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