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Главная / Медиа / Интервью /

Лев Данилкин: «Хороший вкус нужен критику, но не сочинителю»

Автор «Палаццо Мадамы» о спорах вокруг книги, красоте и директоре ГМИИ Ирине Антоновой
Николай Корнацкий
Роман Шеломенцев / Пресс-служба издательства Альпина
Роман Шеломенцев / Пресс-служба издательства Альпина

Бесспорно самая обсуждаемая книга последних лет – биография легендарного директора Пушкинского музея (ГМИИ) Ирины Антоновой, написанная бывшим литературным обозревателем журнала «Афиша» Львом Данилкиным. «Палаццо Мадамы» стала бестселлером – только «в бумаге» новинка уже разошлась в количестве 46 000 копий.

Успеху в немалой степени поспособствовала яростная дискуссия, разгоревшаяся в соцсетях в первые месяцы после публикации. Кого-то возмутил «непарадный» характер портрета – в книге рассказывается и про авторитарный стиль управления Антоновой, и про скандальную эпопею с «трофейными» произведениями искусства, вывезенными из Германии (неудобный сюжет, о котором в советское время было не принято говорить). Многим показалась вызывающей и форма рассказа – серия эссе, где в каждой главе тот или иной эпизод из жизни Антоновой сопоставляется с шедевром мировой живописи.

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