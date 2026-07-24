«Хороший вкус нужен критику, но не сочинителю»Автор «Палаццо Мадамы» о спорах вокруг книги, красоте и директоре ГМИИ Ирине Антоновой
Бесспорно самая обсуждаемая книга последних лет – биография легендарного директора Пушкинского музея (ГМИИ) Ирины Антоновой, написанная бывшим литературным обозревателем журнала «Афиша» Львом Данилкиным. «Палаццо Мадамы» стала бестселлером – только «в бумаге» новинка уже разошлась в количестве 46 000 копий.
Успеху в немалой степени поспособствовала яростная дискуссия, разгоревшаяся в соцсетях в первые месяцы после публикации. Кого-то возмутил «непарадный» характер портрета – в книге рассказывается и про авторитарный стиль управления Антоновой, и про скандальную эпопею с «трофейными» произведениями искусства, вывезенными из Германии (неудобный сюжет, о котором в советское время было не принято говорить). Многим показалась вызывающей и форма рассказа – серия эссе, где в каждой главе тот или иной эпизод из жизни Антоновой сопоставляется с шедевром мировой живописи.