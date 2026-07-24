Успеху в немалой степени поспособствовала яростная дискуссия, разгоревшаяся в соцсетях в первые месяцы после публикации. Кого-то возмутил «непарадный» характер портрета – в книге рассказывается и про авторитарный стиль управления Антоновой, и про скандальную эпопею с «трофейными» произведениями искусства, вывезенными из Германии (неудобный сюжет, о котором в советское время было не принято говорить). Многим показалась вызывающей и форма рассказа – серия эссе, где в каждой главе тот или иной эпизод из жизни Антоновой сопоставляется с шедевром мировой живописи.