«Фейерверки днем»: что русскому хорошо

«Фейерверки днем»: что русскому хорошоВ прокат вышла история «милого дома» и «трех сестер» дебютантки и лауреата «Маяка» Нины Воловой
Три сестры не рвутся от тоски в Москву, живут на живописной окраине столицы, в прекрасном доме отца – владельца магазина люстр Виктора (Александр Робак). Старшая Ольга (Дарья Коныжева), как и ее чеховский прототип, – самая ответственная. Преподает иностранцам русский язык онлайн. Средняя Лена (Маша Раскина) – любительница вечеринок в домашнем бассейне и брендовых нарядов. Тома (Вера Енгалычева) учит китайский и сочиняет электронную музыку. «Световой» бизнес отца угасает, потому что он не готов к жестким капиталистическим методам руководства, не в силах уволить нерадивых сотрудников – к изумлению его рачительного китайского партнера.
Не удивительно, что встает вопрос о продаже родового гнезда с бассейном. Но парадокс в том, что за родные стены цепляется не уходящее, старшее поколение, как у классиков. Напротив, отец готов распродать прошлое и начать жизнь, в том числе личную, с чистого листа. А вот дочери держатся за свой дом как за последнюю пристань, олицетворяющую их бесплодные мечты и иллюзии вместо реальной жизни. Как фейерверки днем, уже после Нового года. Как их конь, по кличке Пес, с которым придется расстаться. Как фирма, работающая «в ноль», и люстры, не покидающие стен магазина. Как елка, которая стоит наряженной до весны.