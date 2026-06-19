«Фейерверки днем»: что русскому хорошо

Не удивительно, что встает вопрос о продаже родового гнезда с бассейном. Но парадокс в том, что за родные стены цепляется не уходящее, старшее поколение, как у классиков. Напротив, отец готов распродать прошлое и начать жизнь, в том числе личную, с чистого листа. А вот дочери держатся за свой дом как за последнюю пристань, олицетворяющую их бесплодные мечты и иллюзии вместо реальной жизни. Как фейерверки днем, уже после Нового года. Как их конь, по кличке Пес, с которым придется расстаться. Как фирма, работающая «в ноль», и люстры, не покидающие стен магазина. Как елка, которая стоит наряженной до весны.