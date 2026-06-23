«Рамо. Звук света – 2»: глобальное потемнение

«Рамо. Звук света – 2»: глобальное потемнениеТеодор Курентзис закрыл Дягилевский фестиваль церемонией в честь композитора Жан-Филиппа Рамо
Жан-Филипп Рамо, мастер позднего барокко, в своих оперно-балетных гибридах предсказывал далекое музыкальное будущее – шокировал слушателей оркестровыми изобретениями и гармоническими остротами. Век классицизма похоронил сложный и блестящий карнавальный театр Рамо. Во второй половине ХХ в. работы композитора-провидца вернули к жизни «исторически информированные исполнители», еще называемые «аутентистами», – энтузиасты, которые оживляют страницы забытых трактатов и заново изобретают музыкальное прошлое в концертных залах.
За 262 года, минувших со смерти Рамо, в России ни разу не ставили его театральных сочинений. На российской филармонической эстраде фейерверки Рамо тоже запускают редко. На этом фоне диск «Рамо. Звук света» и одноименная концертная программа, которые приготовили дирижер Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna, в 2013–2014 гг. произвели огромный эффект даже на тех, кого французское барокко мало волновало. Теперь Курентзис собрал вторую серию – весной исполнил ее в Москве и Петербурге, а 20 июня увенчал ею Дягилевский фестиваль в Перми.