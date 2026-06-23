«Рамо. Звук света – 2»: глобальное потемнение

За 262 года, минувших со смерти Рамо, в России ни разу не ставили его театральных сочинений. На российской филармонической эстраде фейерверки Рамо тоже запускают редко. На этом фоне диск «Рамо. Звук света» и одноименная концертная программа, которые приготовили дирижер Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna, в 2013–2014 гг. произвели огромный эффект даже на тех, кого французское барокко мало волновало. Теперь Курентзис собрал вторую серию – весной исполнил ее в Москве и Петербурге, а 20 июня увенчал ею Дягилевский фестиваль в Перми.