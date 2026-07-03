«Школа Званцевой»: плавильный котел модернизма

Ученица Ильи Репина, за которой мастер безуспешно ухаживал, Елизавета Званцева в конце XIX в. провела несколько лет во Франции. Вернувшись в Россию, она попыталась перенести сюда свободную атмосферу частных парижских академий. Ее школа впервые открылась в Москве в 1899 г., а затем переехала в Петербург, где быстро превратилась в своеобразный плавильный котел Серебряного века. Здесь бок о бок работали профессионалы и любители, будущие знаменитости и незаслуженно забытые сегодня художники, а также почти случайные посетители. Сюда приходили рисовать Александр Бенуа и Константин Сомов, заглядывали Максимилиан Волошин и Алексей Толстой, а этажом выше, в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова, собирались поэты-символисты, философы и мистики. В каталоге к выставке искусствовед Александр Боровский называет Званцеву «инфлюэнсером». Собственно, своей педагогической системы у нее не было (ее вырабатывали приглашенные учителя), зато был редкий талант объединять людей, между которыми происходило неустанное «перекрестное опыление» творческими идеями.