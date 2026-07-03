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«Школа Званцевой»: плавильный котел модернизма

Как в частной студии начала ХХ века рождался художественный язык новой эпохи
Александр Быковский , арт-журналист

У любого музея есть границы. Иногда их задает коллекция, иногда архитектура, а иногда само название. Музей русского импрессионизма работает с вполне определенным кругом имен и сюжетов. Тем интереснее наблюдать, как этот круг начинает расширяться. Выставка «Школа Званцевой» – один из самых удачных примеров такой экспансии.

Ученица Ильи Репина, за которой мастер безуспешно ухаживал, Елизавета Званцева в конце XIX в. провела несколько лет во Франции. Вернувшись в Россию, она попыталась перенести сюда свободную атмосферу частных парижских академий. Ее школа впервые открылась в Москве в 1899 г., а затем переехала в Петербург, где быстро превратилась в своеобразный плавильный котел Серебряного века. Здесь бок о бок работали профессионалы и любители, будущие знаменитости и незаслуженно забытые сегодня художники, а также почти случайные посетители. Сюда приходили рисовать Александр Бенуа и Константин Сомов, заглядывали Максимилиан Волошин и Алексей Толстой, а этажом выше, в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова, собирались поэты-символисты, философы и мистики. В каталоге к выставке искусствовед Александр Боровский называет Званцеву «инфлюэнсером». Собственно, своей педагогической системы у нее не было (ее вырабатывали приглашенные учителя), зато был редкий талант объединять людей, между которыми происходило неустанное «перекрестное опыление» творческими идеями.

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