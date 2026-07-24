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«Гармония образа»: искусство исчезающих миров

Третьяковская галерея показывает картины Виктора Борисова-Мусатова
Александр Быковский , арт-журналист

Декадент, автор «синих картин», печальный певец дворянских усадеб – такими словами критики рубежа XIX–ХХ веков обычно описывали художника-символиста Виктора Борисова-Мусатова. Прожив всего 35 лет, он успел создать собственный стиль – моментально узнаваемый, но при этом не сводимый ни к одной из своих составляющих, будь то образы томных барышень в пышных платьях или утопающие в изумрудной зелени усадебные парки и белоснежные колоннады. Гармония, вынесенная в название выставки, была для Борисова-Мусатова не отвлеченной идеей, а предметом почти математических поисков. При этом для каждой конкретной работы она оказывалась немного другой. Именно поэтому экспозиция из 140 живописных и графических произведений не дает заскучать ни на секунду.

Один из первых экспонатов, встречающих посетителя, – «Автопортрет с сестрой». Задумчивая девушка сидит за вынесенным в летний сад изящным столиком, на котором лежат бутоны роз, а на заднем плане таинственно мерцает зелеными листьями агава в кадке. Все эти мотивы будут снова и снова возникать в следующих залах. Исключение составляет сам автопортрет, один из совсем немногих в наследии Борисова-Мусатова и единственный на выставке. Причина такой скромности кроется в биографии художника. В трехлетнем возрасте он получил тяжелую травму позвоночника после падения со скамейки. Последствия оказались необратимыми: постоянные боли и выраженная деформация спины. Возможно, именно поэтому собственная внешность редко становилась предметом его внимания, а окружающий мир, наоборот, занимал с детства.

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