«Гармония образа»: искусство исчезающих миров

Декадент, автор «синих картин», печальный певец дворянских усадеб – такими словами критики рубежа XIX–ХХ веков обычно описывали художника-символиста Виктора Борисова-Мусатова. Прожив всего 35 лет, он успел создать собственный стиль – моментально узнаваемый, но при этом не сводимый ни к одной из своих составляющих, будь то образы томных барышень в пышных платьях или утопающие в изумрудной зелени усадебные парки и белоснежные колоннады. Гармония, вынесенная в название выставки, была для Борисова-Мусатова не отвлеченной идеей, а предметом почти математических поисков. При этом для каждой конкретной работы она оказывалась немного другой. Именно поэтому экспозиция из 140 живописных и графических произведений не дает заскучать ни на секунду.