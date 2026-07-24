Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI861,82+0,5%RGBI113,1+0,47%CNY Бирж.11,573+0,25%IMOEX2 144,97+0,41%RGBITR758,3+0,49%
Главная / Мнения /

«Похищение»: а был ли мальчик?

На Okko стартовал показ детективного триллера о пропавшем ребенке и сыщиках-социопатах
Роман Черкасов , критик

Капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева – «Нелюбовь») литрами пьет двойной эспрессо, не любит своего кота и уже четыре года состоит в сексуальных отношениях с коллегой (Дмитрий Куличков – «Майор»), не испытывая к нему, кажется, никаких чувств – как общем-то и ко всем остальным живым существам. Однажды, выезжая с парковки, она сбивает испачканную кровью женщину (Евгения Манджиева – «Нулевой пациент»), которая, едва поднявшись на ноги, хватает девушку за воротник куртки и загадочно кричит: «Спаси его!»

Чуть позже выясняется, что у знаменитого дирижера Кречетова (Артур Ваха – «Карамора») пропал пятилетний внук, а та женщина – его няня, которая теперь лежит в больнице, бредит и хочет говорить почему-то только с Аглаей. Так, волей судьбы, Мезенцева попадает в следственную группу по розыску мальчика, возглавляемую одиозным полковником Косинским (Тимофей Трибунцев – «Подслушано в Рыбинске») – хорошим сыщиком, но отменно неприятным человеком.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её