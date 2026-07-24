«Похищение»: а был ли мальчик?На Okko стартовал показ детективного триллера о пропавшем ребенке и сыщиках-социопатах
Капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева – «Нелюбовь») литрами пьет двойной эспрессо, не любит своего кота и уже четыре года состоит в сексуальных отношениях с коллегой (Дмитрий Куличков – «Майор»), не испытывая к нему, кажется, никаких чувств – как общем-то и ко всем остальным живым существам. Однажды, выезжая с парковки, она сбивает испачканную кровью женщину (Евгения Манджиева – «Нулевой пациент»), которая, едва поднявшись на ноги, хватает девушку за воротник куртки и загадочно кричит: «Спаси его!»
Чуть позже выясняется, что у знаменитого дирижера Кречетова (Артур Ваха – «Карамора») пропал пятилетний внук, а та женщина – его няня, которая теперь лежит в больнице, бредит и хочет говорить почему-то только с Аглаей. Так, волей судьбы, Мезенцева попадает в следственную группу по розыску мальчика, возглавляемую одиозным полковником Косинским (Тимофей Трибунцев – «Подслушано в Рыбинске») – хорошим сыщиком, но отменно неприятным человеком.