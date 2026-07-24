«Похищение»: а был ли мальчик?

Капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева – «Нелюбовь») литрами пьет двойной эспрессо, не любит своего кота и уже четыре года состоит в сексуальных отношениях с коллегой (Дмитрий Куличков – «Майор»), не испытывая к нему, кажется, никаких чувств – как общем-то и ко всем остальным живым существам. Однажды, выезжая с парковки, она сбивает испачканную кровью женщину (Евгения Манджиева – «Нулевой пациент»), которая, едва поднявшись на ноги, хватает девушку за воротник куртки и загадочно кричит: «Спаси его!»