Уроки «Одиссея»: что успех Кристофера Нолана говорит об индустрии

Уроки «Одиссея»: что успех Кристофера Нолана говорит об индустрииЭто уже третья голливудская экранизация поэмы Гомера и, как все предыдущие, знак грядущих перемен
Фильм «Одиссея», вероятно, станет четвертым «миллиардером» года – по итогам первых двух уикендов в мировом прокате новый фильм Кристофера Нолана уже заработал $639 млн. Ранее в 2026 г. планка в $1 млрд уже покорилась мультфильмам «История игрушек 5», «Супер Марио: Галактическое кино» и байопику Майкла Джексона «Майкл». Для кинотеатров первое полугодие в целом оказалось лучшим в этом десятилетии – глобальный бокс-офис (без Китая) в январе – июне достиг $14 млрд, что на 17% больше кассы аналогичного периода годом ранее, подсчитали в аналитической компании Gower Street Analytics. Благодаря «Одиссее» и последующим потенциальным хитам годовые цифры должны показать лучший результат с допандемийного 2019 года, отмечают там же.
Ожидания от каждого проекта Кристофера Нолана всегда высоки, однако результат «Одиссеи» превзошел эстимейты аналитиков – тринадцатый фильм режиссера, вероятно, станет самым кассовым релизом в его карьере (сейчас этот рекорд держит «Темный рыцарь» с бокс-офисом в $1,1 млрд). Результат «Одиссеи» тем более удивительный, учитывая возрастной рейтинг R (до 17 лет только в сопровождении родителя), почти трехчасовой хронометраж, не самый простой материал (эпос, сложенный более 2700 лет назад), а также ожесточенную дискуссию вокруг кастинга, частично слитого в сеть еще до премьеры. Особенно резкую критику вызвало утверждение на роль Елены Троянской чернокожей актрисы Лупиты Нионго.