Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI871,74-1,84%RGBI115,33+0,26%CNY Бирж.11,75-0,38%IMOEX2 209,84-1,22%RGBITR774,55+0,29%
Главная / Медиа /

Уроки «Одиссея»: что успех Кристофера Нолана говорит об индустрии

Это уже третья голливудская экранизация поэмы Гомера и, как все предыдущие, знак грядущих перемен
Николай Корнацкий
Universal Pictures
Universal Pictures

Фильм «Одиссея», вероятно, станет четвертым «миллиардером» года – по итогам первых двух уикендов в мировом прокате новый фильм Кристофера Нолана уже заработал $639 млн. Ранее в 2026 г. планка в $1 млрд уже покорилась мультфильмам «История игрушек 5», «Супер Марио: Галактическое кино» и байопику Майкла Джексона «Майкл». Для кинотеатров первое полугодие в целом оказалось лучшим в этом десятилетии – глобальный бокс-офис (без Китая) в январе – июне достиг $14 млрд, что на 17% больше кассы аналогичного периода годом ранее, подсчитали в аналитической компании Gower Street Analytics. Благодаря «Одиссее» и последующим потенциальным хитам годовые цифры должны показать лучший результат с допандемийного 2019 года, отмечают там же.

Ожидания от каждого проекта Кристофера Нолана всегда высоки, однако результат «Одиссеи» превзошел эстимейты аналитиков – тринадцатый фильм режиссера, вероятно, станет самым кассовым релизом в его карьере (сейчас этот рекорд держит «Темный рыцарь» с бокс-офисом в $1,1 млрд). Результат «Одиссеи» тем более удивительный, учитывая возрастной рейтинг R (до 17 лет только в сопровождении родителя), почти трехчасовой хронометраж, не самый простой материал (эпос, сложенный более 2700 лет назад), а также ожесточенную дискуссию вокруг кастинга, частично слитого в сеть еще до премьеры. Особенно резкую критику вызвало утверждение на роль Елены Троянской чернокожей актрисы Лупиты Нионго.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её