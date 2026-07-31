Уроки «Одиссея»: что успех Кристофера Нолана говорит об индустрии

Ожидания от каждого проекта Кристофера Нолана всегда высоки, однако результат «Одиссеи» превзошел эстимейты аналитиков – тринадцатый фильм режиссера, вероятно, станет самым кассовым релизом в его карьере (сейчас этот рекорд держит «Темный рыцарь» с бокс-офисом в $1,1 млрд). Результат «Одиссеи» тем более удивительный, учитывая возрастной рейтинг R (до 17 лет только в сопровождении родителя), почти трехчасовой хронометраж, не самый простой материал (эпос, сложенный более 2700 лет назад), а также ожесточенную дискуссию вокруг кастинга, частично слитого в сеть еще до премьеры. Особенно резкую критику вызвало утверждение на роль Елены Троянской чернокожей актрисы Лупиты Нионго.