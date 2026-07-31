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«Ненаивное наивное»: искусство самоучек

Выставка в музее-заповеднике «Царицыно» объединяет работы художников, для которых искусство было не профессией, а способом жить
Александр Быковский , арт-журналист

Художники-самоучки редко оставляют после себя манифесты и не стремятся совершить революцию в искусстве. Но, работая штукатурами, билетерами или техниками-электриками, они создают произведения, способные восхищать не меньше признанных музейных шедевров. Кураторы проекта «Ненаивное наивное» собрали в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» почти 500 экспонатов – от картины-вывески Нико Пиросмани до оклеенных конфетными фантиками фолежных икон, рукописных романов и деревянных вариаций на сюжеты русской классической живописи

Экспозиция бережно погружает зрителя в тему: небольшой вступительный раздел объясняет, чем наив отличается от примитива, а примитив – от примитивизма. Если Михаил Ларионов и Наталия Гончарова сознательно упрощали форму, ориентируясь в первую очередь на русский лубок, то наивные художники создают свои произведения вне профессиональной художественной школы. Несколько точных сопоставлений сразу помогают почувствовать разницу. Рядом с гипертрофированно яркой, почти мультяшной «Рыбой» Елены Волковой – первой наивной художницы, удостоившейся персональной выставки в Москве, – экспонируется старинная пряничная доска с тем же мотивом. Неподалеку представлена картина Павла Леонова, который всю жизнь работал штукатуром, а за свои произведения получил прозвище «Дон-Кихот советского времени» от знаменитого художника-нонконформиста Михаила Рогинского. Леоновское полотно «Пустыне нужны сайгаки» в экспозиции соседствует с одноименной научно-популярной книгой биолога Бориса Петрищева.

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