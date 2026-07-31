«София возвращалась домой»: самая печальная книга Наринэ Абгарян

Уже от одного имени – «Манюня» – как-то сразу теплеет внутри. Автобиографические заметки Наринэ Абгарян о ее счастливом советском детстве неожиданно превратились в один из главных бестселлеров 2010-х. Обычно их причисляют к детской литературе, что отчасти верно, но не вполне точно. Да, героини – дети, пара неразлучных подруг Наринэ и Манюня, и их приключения вполне могут заменить юному читателю повести Астрид Линдгрен. Но, как признается сам автор, книгу она писала для своих сверстников и, видимо, поэтому с обманчивой легкостью миновала все клише детской прозы: нет у нее ни назидательности, ни сюсюкающей интонации. Успешная медиафраншиза, спродюсированная братьями Андреасян, насчитывающая уже четыре сезона одноименного сериала и несколько полнометражек, пусть и не конгениальна оригиналу, но атмосферу задорного переполоха вполне передает. Честно говоря, более жизнеутверждающей книги на русском языке – из изданных в XXI в. – так с ходу и не вспомнить.