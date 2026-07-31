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«София возвращалась домой»: самая печальная книга Наринэ Абгарян

Автор «Манюни» написала роман об одиссее армянской девушки на фоне бурной истории XX века
Николай Корнацкий , критик

Уже от одного имени – «Манюня» – как-то сразу теплеет внутри. Автобиографические заметки Наринэ Абгарян о ее счастливом советском детстве неожиданно превратились в один из главных бестселлеров 2010-х. Обычно их причисляют к детской литературе, что отчасти верно, но не вполне точно. Да, героини – дети, пара неразлучных подруг Наринэ и Манюня, и их приключения вполне могут заменить юному читателю повести Астрид Линдгрен. Но, как признается сам автор, книгу она писала для своих сверстников и, видимо, поэтому с обманчивой легкостью миновала все клише детской прозы: нет у нее ни назидательности, ни сюсюкающей интонации. Успешная медиафраншиза, спродюсированная братьями Андреасян, насчитывающая уже четыре сезона одноименного сериала и несколько полнометражек, пусть и не конгениальна оригиналу, но атмосферу задорного переполоха вполне передает. Честно говоря, более жизнеутверждающей книги на русском языке – из изданных в XXI в. – так с ходу и не вспомнить.

Новый роман Наринэ Абгарян «София возвращалась домой» (вышедший в «Астрель СПБ», импринте издательской группы «Эксмо-АСТ») совсем другой – не основан на личном опыте, можно сказать, историческая проза. И гораздо более печальный. Это история юной Софии, ровесницы XX в., родившейся и выросшей в армянском городе Берд – на родине автора. Первая часть напоминает Джейн Остин, но с кавказским колоритом: девушка отстаивает свое право любить и быть любимой в довольно патриархальной среде, где отец семейства определяет и круг общения дочери, и уровень ее образования – стоит ей учиться грамоте или нет (будущей хранительнице очага ведь совсем не обязательно уметь читать и писать). Благодаря поддержке матери София все-таки получает возможность обучаться на дому с репетитором – однокашником брата, что и запускает череду трагических событий, изменивших жизнь семьи Маркарян.

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