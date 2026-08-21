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«ОПГ»: вперед в прошлое

На Okko выходит комедия Петра Буслова про бандита, исправляющего прежние ошибки
Роман Черкасов , критик

Все 1990-е годы преступная группировка бандита Воркуты кошмарила городок Дальнеморск. Веселье закончилось в символическом 2000 году, когда улыбчивый молодой следователь объявил Воркуту пережитком уходящей эпохи и отправил на 25 лет за решетку. В тюрьме герой теряет сон, но обретает совесть: явившись перед ним в антропоморфном облике (Юрий Чурсин – Валя из «Изображая жертву»), та дает понять, что Воркута будет мучиться бессонницей, пока не загладит прежние проступки и не получит прощения у всех, кого обидел. Тут же перечисляются и главные прегрешения героя, которых должно хватить на девять серий (из них прессе показали четыре): у кого-то он отжал маслобойный заводик, у кого-то – сжег ларек и т. п.

Выйдя на свободу уже в наши дни, постаревший Воркута (в самоличном исполнении режиссера сериала Петра Буслова, снявшего «Бумер» и «Домашний арест») последовательно встречается со своими жертвами и пытается исправить ошибки прошлого. В этом ему помогают бывшие коллеги по преступной группировке, давно отошедшие от криминальных дел. Один (Максим Лагашкин – «Жуки») живет с властной мамой и работает водителем мусоровоза. Другой (Николай Шрайбер – «Хрустальный») уверовал в Бога и, облачившись в скуфью и краденый подрясник, отирается в местном монастыре, несмотря на попытки монашеской общины от него избавиться. Третий (Андрей Мерзликин – Димон из «Бумера») стал вечно хмурым капитаном полиции и пока колеблется, поддержать старого кореша в его странных начинаниях или лучше от греха подальше засадить обратно за решетку.

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