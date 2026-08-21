«ОПГ»: вперед в прошлое

Все 1990-е годы преступная группировка бандита Воркуты кошмарила городок Дальнеморск. Веселье закончилось в символическом 2000 году, когда улыбчивый молодой следователь объявил Воркуту пережитком уходящей эпохи и отправил на 25 лет за решетку. В тюрьме герой теряет сон, но обретает совесть: явившись перед ним в антропоморфном облике (Юрий Чурсин – Валя из «Изображая жертву»), та дает понять, что Воркута будет мучиться бессонницей, пока не загладит прежние проступки и не получит прощения у всех, кого обидел. Тут же перечисляются и главные прегрешения героя, которых должно хватить на девять серий (из них прессе показали четыре): у кого-то он отжал маслобойный заводик, у кого-то – сжег ларек и т. п.