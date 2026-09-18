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«Анна Каренина. Том второй»: семейное несчастье

Егор Перегудов поставил роман Толстого как психологическую драму о разрушенной любви
Наталья Витвицкая , критик

В Театре им. Маяковского грандиозная премьера: пять с половиной часов сценического времени, многослойные смыслы, выдающиеся декорации, сильные актерские работы. «Анна Каренина. Том второй» в режиссуре художественного руководителя театра Егора Перегудова – редкий пример получившегося гранд-спектакля. Это не столько красочный рассказ о тайнах страсти в царской России, сколько упрямая и честная попытка разобраться в том, что движет людьми, не справляющимися со счастьем взаимного чувства. Кому-то такой театр большого стиля может показаться излишне подробным, нарочитым, но Перегудов всегда верен автору, которого выбрал. Толстой диктует такой театр – неспешный, полифоничный, психологический.

Главное, что нужно знать, прежде чем идти на новую «Каренину», – за основу здесь взят только второй том. Все «главное» уже произошло – и встреча с Вронским, и измена, и отлучение от светского общества. Поломанные судьбы (и самой Анны, и ее близких) тоже уже очевидны. Перегудова интересуют явные и скрытые мотивы поступков героев, их взгляд на произошедшее. Две рассказанные Толстым истории – роман Анны с Вронским и разрыв с мужем и любовь Лeвина и Кити, их семейную жизнь – зритель видит глазами разных героев. Часть спектакля – глазами Каренина, другую – Вронского, Долли и только финальную – глазами самой Анны. Такая сложносочиненная логика обеспечивает нужный психологический объем. Спектакль не об Анне и ее страданиях, но о распаде семьи, причем семьи и с Карениным, и с Вронским. Не случайно жанр спектакля звучит как «мысль семейная».

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