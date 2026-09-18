«Анна Каренина. Том второй»: семейное несчастье

Главное, что нужно знать, прежде чем идти на новую «Каренину», – за основу здесь взят только второй том. Все «главное» уже произошло – и встреча с Вронским, и измена, и отлучение от светского общества. Поломанные судьбы (и самой Анны, и ее близких) тоже уже очевидны. Перегудова интересуют явные и скрытые мотивы поступков героев, их взгляд на произошедшее. Две рассказанные Толстым истории – роман Анны с Вронским и разрыв с мужем и любовь Лeвина и Кити, их семейную жизнь – зритель видит глазами разных героев. Часть спектакля – глазами Каренина, другую – Вронского, Долли и только финальную – глазами самой Анны. Такая сложносочиненная логика обеспечивает нужный психологический объем. Спектакль не об Анне и ее страданиях, но о распаде семьи, причем семьи и с Карениным, и с Вронским. Не случайно жанр спектакля звучит как «мысль семейная».